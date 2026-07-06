Liguria. Una nuova rimonta anticiclonica sull’Europa Centro-Occidentale causa un nuovo aumento termico sulla Penisola Iberica. L’Italia rimarrà al momento sul margine orientale della figura alto-pressoria, garantendo tempo stabile e temperature in aumento, ma senza eccessi. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata in costa con qualche velatura in transito pomeridiano; Attività cumuliforme sull’Appennino di Levante e sulle Alpi Marittime con qualche sporadico fenomeno su quest’ultime nel corso del pomeriggio. Cieli sereni fino a fine periodo sui versanti padani.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Possibili rinforzi da Sud-Ovest nel pomeriggio sulle coste Savonesi e Imperiesi.

Mari: poco mossi sotto costa e localmente mossi sul Golfo.

Temperature: minime stazionarie e massime in leggero aumento nelle vallate cittadine. Costa: min: +22°C/+26°C – max: +28°C/+32°C; interno: min: +10°C/+21°C – max: +29°C/+35°C.

MARTEDì 7 LUGLIO: giornata analoga alla precedente con cieli sereni o velati in costa e attività cumuliforme nelle aree interne nel corso delle ore pomeridiane, seppur con possibilità di pioggia più basse rispetto alla giornata di Lunedì.

Venti: deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nel corso delle ore diurne. Possibili rinforzi da Sud-Ovest nel pomeriggio sulle coste Savonesi e Imperiesi.

Mari: generalmente poco mossi. Temperature: stazionarie.

MERCOLEDì 8 LUGLIO: giornata stabile e soleggiata in costa con solo qualche brandello di nuvolosità bassa sul settore Centro-Orientale. Usuale attività cumuliforme nel corso delle ore pomeridiane sui rilievi , seppur in assenza di fenomeni associati.

Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi o quasi calmi. Temperature: stazionarie in costa e in aumento sui versanti padani.