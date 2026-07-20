Liguria e savonese ancora nella morsa del caldo con elevati tassi di umidità

Liguria e savonese ancora nella morsa del caldo.

Secondo l’ultimo bollettino ministeriale, le temperature oggi e domani raggiungeranno i 30 gradi di media ma saranno percepite come superiori, attorno ai 35 gradi. Dunque ancora un forte rischio di disagio fisiologico legato soprattutto agli altissimi tassi di umidità e all’impossibilità delle brezze marine di mitigare il calore a terra.

Ci sono zone dove si boccheggerà molto di più, come nelle vallate dell’immediato entroterra ligure.

Ad aumentare la difficoltà a sopportare il caldo, le “notti tropicali”, o “supertropicali”, ovvero le notti in cui la temperature non scende mai sotto i 20 gradi anche nelle ore notturne.

Mercoledì 22 luglio, complice l’avvicinarsi di una certa instabilità a nord del Po, potremmo avere una piccola battuta d’arresto dell’anticiclone africano con temperature comunque alte in termini assoluti – 31 gradi -, ma minime sui 23 e massime percepite non superiori ai 33 gradi.

Per oggi pomeriggio possibili temporali sul ponente della regione, specie nelle aree interne. E non si escludono locali sconfinamenti costieri.