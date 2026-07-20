  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Aggiornamento

Liguria e savonese ancora nella morsa del caldo con elevati tassi di umidità

Il bollettino del ministero della Salute lascia intravedere un minimo di luce in fondo al tunnel ma le temperature continueranno a essere superiori ai 30 gradi

emergenza caldo generica

Liguria e savonese ancora nella morsa del caldo.

Secondo l’ultimo bollettino ministeriale, le temperature oggi e domani raggiungeranno i 30 gradi di media ma saranno percepite come superiori, attorno ai 35 gradi. Dunque ancora un forte rischio di disagio fisiologico legato soprattutto agli altissimi tassi di umidità e all’impossibilità delle brezze marine di mitigare il calore a terra.

Ci sono zone dove si boccheggerà molto di più, come nelle vallate dell’immediato entroterra ligure.

Generico luglio 2026

Ad aumentare la difficoltà a sopportare il caldo, le “notti tropicali”, o “supertropicali”, ovvero le notti in cui la temperature non scende mai sotto i 20 gradi anche nelle ore notturne.

Mercoledì 22 luglio, complice l’avvicinarsi di una certa instabilità a nord del Po, potremmo avere una piccola battuta d’arresto dell’anticiclone africano con temperature comunque alte in termini assoluti – 31 gradi -, ma minime sui 23 e massime percepite non superiori ai 33 gradi.

Per oggi pomeriggio possibili temporali sul ponente della regione, specie nelle aree interne. E non si escludono locali sconfinamenti costieri.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.