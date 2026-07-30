Liguria ancora protagonista a Performer Cup Italy Pass: il Dream Team regionale sbarca su Rai 2

Per il quarto anno consecutivo la Liguria conquista un posto tra le protagoniste di Performer Cup Italy Pass, la trasmissione di Rai 2 dedicata al campionato nazionale delle arti performative. Anche nell’edizione 2026 la regione si è confermata ai vertici del medagliere nazionale, guadagnandosi l’accesso al programma televisivo con un Dream Team composto dagli artisti che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione agonistica.

Alla guida della squadra ligure ci sarà ancora il savonese Marco Caudullo, confermato per il secondo anno consecutivo nel ruolo di capitano. Insieme a lui saliranno sul palco Elena Pedone, cantante, e Sebastiano Susco, batterista, entrambi dell’Associazione DNA Musica di Savona. Completeranno la formazione Elena Aquara, Alice Ghione e il cantante Raffaele Grisolia, rappresentanti di Atmosfera Danza di Cairo Montenotte. Nella categoria Compagnia Piccola gareggerà invece il trio formato da Selene Rossi, Diletta Genovese e Noelle Cirulli della SPMA di Sanremo. La delegazione sarà accompagnata dalla presidente della Regione Liguria Manuela Gaslini, dalla segretaria regionale Laura Sicchetti e dalle consigliere provinciali Liana Saviozzi e Gabriella Bracco.

Il programma, condotto da Valentina Spampinato e Garrison Rochelle, proporrà le sfide tra alcuni dei migliori performer italiani impegnati in esibizioni di canto, danza, recitazione, arti circensi e altre discipline dello spettacolo. Nel cast saranno presenti anche Fabiola Cimminella ed Elena Scisci, protagoniste di contenuti esclusivi e momenti dedicati al dietro le quinte.

La giuria sarà composta da Raffaele Paganini, Giulia Luzi e dalla new entry Brigitta Boccoli, mentre nel corso delle puntate si alterneranno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, tra cui Diana Del Bufalo, Giuliano Peparini, Federico Moccia, Roberto Cardelli, Martina Attili, Pierdavide Carone e Stefano Orfei.

Ad accompagnare i concorrenti durante il percorso saranno inoltre diversi coach, tra cui Ketty Capra e Andrea Rizzoli, Michela Olivieri, Matteo Addino e Giulia Arditi, Ivan Lazzara e Paola Battaglia.

Le prime due puntate di Performer Cup Italy Pass andranno in onda sabato 1 e domenica 2 agosto alle 16.15 su Rai 2, dando il via a una nuova edizione dedicata ai talenti emergenti dello spettacolo provenienti da tutta Italia.

“È un’emozione grandissima tornare a ricoprire il ruolo di capitano della Liguria per il secondo anno consecutivo – commenta Marco Caudullo –. Ho la fortuna di condividere questa esperienza con una squadra composta da ragazze e ragazzi di grande talento, professionali e con tanta voglia di mettersi in gioco. Il pubblico potrà vedere quanto siamo uniti: lo spirito di squadra, il sostegno reciproco e il desiderio di rappresentare al meglio la nostra regione saranno la nostra forza. Speriamo di riuscire a trasmettere a casa tutta la passione e l’entusiasmo con cui abbiamo vissuto questa esperienza”.