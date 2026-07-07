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L’Esercito incontra i giovani al Molo 8.44 di Vado Ligure

Uno spazio espositivo per conoscere il mondo militare

Generico luglio 2026

Vado Ligure. Venerdì 17 luglio, l’Esercito sarà presente all’interno del centro commerciale Molo 8.44 di Vado Ligure con uno stand dedicato all’orientamento sulle opportunità di formazione e crescita professionale all’interno dell’Esercito.

Presso il desk informativo, i militari del Comando Militare Esercito “Liguria” saranno a disposizione dei giovani e delle famiglie per illustrare le diverse fasi dei concorsi pubblici per l’accesso alla carriera militare, con particolare riferimento al nuovo modello di reclutamento, oltre che testimoniare l’impegno quotidiano delle donne e uomini dell’Esercito al servizio della collettività.

La visita allo spazio espositivo dell’Esercito rappresenta un’occasione concreta per conoscere percorsi, competenze e valori che caratterizzano il mondo militare e scoprire come trasformare una passione in una professione.

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