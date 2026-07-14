L’emergenza caldo in Liguria non si placa: giovedì torna il bollino rosso, previste temperature fino a 35 gradi

Liguria. Nuovo bollino rosso per il caldo sul nostro territorio. Lo ha emesso questa mattina la Protezione Civile del Comune di Genova, per una nuova ondata di calore nei prossimi giorni: oggi e domani il livello di allerta sarà arancione, mentre per giovedì 16 è previsto il bollino rosso.

Sono i dati che emergono dalle ultime previsioni. Oggi e domani, mercoledì 15 luglio, le temperature e l’umidità registreranno valori particolarmente elevati, tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute, in special modo per i soggetti più fragili come gli anziani e i bambini. La situazione subirà un ulteriore peggioramento nella giornata di dopodomani, giovedì 16 luglio, quando Genova entrerà ufficialmente in stato di livello 3, bollino rosso, che indica condizioni di vera e propria emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche di persone giovani, sane e attive.

Per limitare l’impatto del caldo, la cittadinanza è invitata a seguire scrupolosamente le linee guida della Protezione Civile. È fondamentale evitare di uscire e di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, in particolare tra le 11 e le 18, così come limitare l’attività fisica intensa all’aperto. A tavola si raccomanda di consumare pasti leggeri, preferendo frutta e verdura fresche che aiutano a reintegrare i liquidi e i sali minerali, e di garantire un’idratazione costante bevendo molta acqua anche prima di avvertire lo stimolo della sete.