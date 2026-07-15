“Legalità, memoria e territorio”, l’evento sulle mafie in Liguria

Liguria. In ricordo della strage di via D’Amelio a Genova giovedì 16 luglio alle 11.30 è in programma l’evento “Legalità, memoria e territorio” sulle mafie in Liguria.
Partecipa la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo.
Appuntamento nella sala Colombo della Regione Liguria, in via Fieschi 15. L’evento è promosso dall’assemblea legislativa della Regione per ricordare i 34 anni dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Ospite anche la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo.
Dopo i saluti del presidente del consiglio Stefano Balleari, si aprirà la tavola rotonda “Mafie in Liguria tra memoria, prevenzione e contrasto: il lavoro delle istituzioni” con la partecipazione, oltre all’onorevole Chiara Colosimo, di Andrea Orlando, presidente della VI Commissione antimafia del Consiglio regionale, Veronica Russo, vice presidente della VI Commissione antimafia del Consiglio regionale e Nicola Piacente, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova.