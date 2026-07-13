Lavoro, a Savona oltre 3.200 entrate previste dalle imprese a luglio e circa 6.200 nel trimestre

Provincia. Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 3.210 le entrate complessive programmate nel mese di luglio in provincia di Savona. In Liguria, a luglio, le previsioni occupazionali si attestano sulle 13.600 unità, mentre a livello nazionale sono 568.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 6.270 le entrate previste nel periodo luglio – settembre 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di luglio, si rileva che in provincia di Savona nel 13% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’87% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 79% nel settore dei servizi, per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e l’8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (13%). In 41 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 42% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 22% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 55% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 56% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 22% del totale.

Nel mese di luglio le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.260), Servizi alle persone (610), Commercio (360), Costruzioni (160) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (160).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.