Statale 29, dal 20 al 30 luglio la variante di Vispa chiusa nelle ore notturne

Carcare. Dal 20 al 30 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 5 del mattino, la variante di Vispa della Ss29 resterà chiusa al traffico per consentire i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici all’interno delle gallerie Montegrosso e Vispa. Lo rende noto Anas.
Il provvedimento sarà in vigore nelle ore notturne esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione delle lavorazioni.
Durante la chiusura, la circolazione sarà deviata lungo la Sp29, opportunamente segnalata sul posto.
L’intervento rientra nel programma di ammodernamento degli impianti tecnologici delle gallerie, finalizzato a incrementare gli standard di sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura.