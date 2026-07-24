L’albenganese Sara Montella lancia “Baila”: il nuovo singolo celebra l’estate a ritmo di merengue

Albenga. Un invito a lasciarsi trasportare dal ritmo, dalla spensieratezza e dall’energia dell’estate. È questo lo spirito di “Baila”, il nuovo singolo dell’artista albenganese Sara Montella disponibile dalla mezzanotte del 24 giugno su tutte le principali piattaforme di streaming musicale.

Il brano, scritto dalla stessa Sara Montella con musiche di Massimo Spinetti, propone un merengue vivace e coinvolgente, pensato per accompagnare la stagione estiva con un ritmo trascinante e un ritornello destinato a restare in testa. Una canzone che racconta la gioia delle serate d’estate, la voglia di ballare, cantare e vivere pienamente le emozioni della bella stagione.

“Baila” rappresenta il settimo inedito pubblicato dall’artista, che negli ultimi anni ha costruito con costanza il proprio percorso musicale. Il debutto è arrivato nel marzo 2023 con “Scusa Se”, seguito nel marzo 2024 da “E tu accanto a me”. Nel giugno dello stesso anno è stata la volta di “Giornate d’estate”, brano dal sapore estivo, mentre nell’aprile 2025 ha pubblicato “Lost in the Dark”. A novembre 2025 è uscito “Luce nella mia stanza”, seguito, l’8 maggio 2026, da “Quasi noi”, una canzone ispirata a una storia d’amore intensa ma di breve durata.

Con “Baila” Sara Montella cambia atmosfera e torna a proporre un brano ricco di energia e positività, dedicato all’estate e al desiderio di condividere momenti di felicità tra musica, danza e nuovi incontri.

Parallelamente all’attività artistica, la cantante continua a investire nella propria formazione. Prosegue infatti gli studi presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo e frequenta i corsi di canto della scuola Vox Art di Borghetto Santo Spirito e Imperia, seguita dal maestro Davide Comentale.

Il nuovo singolo sarà disponibile dalla mezzanotte del 24 giugno su Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer e Amazon Music. L’invito ai fan è quello di ascoltare il brano e seguire l’artista anche attraverso il suo profilo Instagram @saramontella.music.