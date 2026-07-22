Laigueglia, venerdì 24 luglio va in scena lo Sbarco dei Saraceni 2026

Laigueglia. “Sbarco dei Saraceni” confermato per venerdì 24 luglio 2026 nel borgo marinaro di Laigueglia, così come i fuochi d’artificio. Nella Baia del Sole è previsto l’arrivo di due golette “Pandora” e Amore Mio” per trasformare lo specchio acqueo antistante il bastione in un teatro a cielo aperto.

Il borgo si vestirà di magia, gioco e tradizione, regalando momenti di festa e suggestione in perfetto stile medievale. Confermata per giovedì 23 luglio, dalle 21.30, la speciale caccia al tesoro “Cerca l’indizio” con intrattenimento e animazione in piazza Cavour; sabato 25 luglio alle 21 “La Notte dei Saraceni Storia, leggenda e intelligenza artificiale”, un’iniziativa culturale che si terrà al Centro Civico Semur-en-Auxois in piazza san Matteo.

Tornando allo “Sbarco dei Saraceni”, l’evento è in programma venerdì a partire dalle 22 con la rievocazione in chiave moderna della storica battaglia e spettacolo piromusicale.

Si tratta di un evento realmente accaduto nel XVI secolo, quando il corsaro Dragut nel 1546, arrivò di notte sulla costa del borgo marinato, depredando e saccheggiando la cittadina. Dragut assalì diversi altri paesi della costa costringendo la Repubblica di Genova e non solo a prepararsi ad ulteriori assalti costruendo bastioni di difesa. Laigueglia ne costruì tre: uno, con funzioni d’avvistamento, sulla collina di Capo Mele, uno sulla costa verso Andora (che non esiste più) e la “Torre del Cavallo” (di fronte al molo) che aveva funzione anche di prigione.

Dopo sbarco dei pirati si proseguirà con “La Notte del Saraceno” dalle 23 all’1,30 con intrattenimento musicale nelle piazze del centro storico.