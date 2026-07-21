Laigueglia, tutto pronto per “La notte dei Saraceni: storia, leggenda e intelligenza artificiale sotto le stelle”

Laigueglia. Questa sera (martedì 21 luglio), alle 21, presso la Terrazza Giuliano di Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia propone una serata culturale in attesa dello Sbarco dei Saraceni.

A pochi giorni dalla manifestazione più attesa dell’estate laiguegliese, Lo Sbarco dei Saraceni, in programma venerdì 24 luglio, l’Associazione Vecchia Laigueglia organizza un incontro dedicato alla storia, alla leggenda e alla memoria artistica di uno degli eventi più significativi della tradizione locale.

La serata, dal titolo “La notte dei Saraceni. Storia, leggenda e intelligenza artificiale sotto le stelle di Laigueglia”, si terrà martedì 21 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice della Terrazza Giuliano.

L’iniziativa vuole offrire al pubblico una sorta di anticipazione culturale dello Sbarco, mettendo insieme il racconto storico, la tradizione popolare, l’arte figurativa e le nuove tecnologie.

Uno dei momenti centrali sarà la proiezione di un cortometraggio realizzato con l’intelligenza artificiale, ideato e realizzato da Eliana Aiello e Daniel Nanini. Il filmato darà vita, in forma spettacolare e moderna, all’antico racconto dello Sbarco dei Saraceni, reinterpretando con gli strumenti dell’A.I. un episodio che appartiene da secoli alla memoria della comunità laiguegliese.

Nel corso della serata saranno inoltre presentati dipinti di Elena Carrara e Tore Nochi, quest’ultimo autore delle immagini che hanno accompagnato le prime edizioni della manifestazione e che ancora oggi rappresentano una preziosa testimonianza artistica della nascita dello Sbarco come grande evento cittadino.

Sono previste anche letture a cura di Giancarlo Enrico.

A chiudere la serata sarà l’intervento dello storico locale Felice Schivo, che ricostruirà il contesto storico dell’evento del 1561, distinguendo ciò che appartiene alla documentazione storica da ciò che, nel tempo, è entrato nella leggenda e nell’immaginario collettivo.

“Con questa iniziativa — sottolinea l’associazione Vecchia Laigueglia — vogliamo valorizzare una delle tradizioni più amate del nostro paese, mostrando come il passato possa dialogare con il presente. La storia locale, l’arte e l’intelligenza artificiale possono incontrarsi senza tradire la memoria, ma anzi contribuendo a renderla viva e accessibile anche alle nuove generazioni”.