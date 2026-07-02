Laigueglia, prorogata al 28 agosto la presentazione delle domande per il bando spiagge

Laigueglia. Prorogato al 28 agosto il termine per la presentazione delle domande del bando di gara per le concessioni demaniali del Comune di Laigueglia.

“Il rinvio – spiega il sindaco Giorgio Manfredi – si è reso necessario a seguito della richiesta di chiarimento su un criterio, mutuato fedelmente dal bando tipo regionale e ripreso anche da altri Comuni, che premia i concessionari che si impegnano a mantenere i livelli occupazionali e al tempo stesso gli eventuali concessionari subentranti che si impegnano ad assumere i dipendenti dello stabilimento che traggono da tale occupazione la loro prevalente fonte di reddito”.

Afferma ancora il sindaco di Laigueglia: “L’evidente finalità è quella di agevolare l’impiego di personale locale e, possibilmente, continuativo, per dare un ritorno occupazionale sul territorio. Alla luce di richieste di chiarimenti di potenziali interessati al bando, sono emerse possibili criticità sulla concreta applicabilità del requisito, in quanto è stata contestata da alcuni degli attuali concessionari la difficoltà di fornire l’informazione sul reddito prevalente dei propri dipendenti”.

Precisa Giorgio Manfredi: “Il nostro intento era chiudere il bando quanto prima per rispettare il carattere d’urgenza stabilito dal TAR e dare certezza agli operatori. Condividendo, come del resto altri Comuni, il valore sociale del requisito che Regione Liguria aveva indicato tra i possibili nel bando tipo, lo avevamo inserito nei criteri; tuttavia per evitare di esporre il Comune a rischio di ulteriori contenziosi, oltre ai ricorsi già presentati dai concessionari uscenti, ed in considerazione della modesta rilevanza del criterio sul punteggio totale, in accordo con i consulenti legali, il requisito è stato eliminato dal bando e riaperto tutto l’iter formale (pubblicazione per 30 giorni sulle Gazzette Ufficiali Italiana ed Europea) che sposta il termine di presentazione delle domande al 28 agosto 2026”.