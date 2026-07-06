La Uildm di Albenga: “La nostra sede deve diventare un polo aggregativo e un centro di cittadinanza attiva per i giovani”

Albenga. Trasformare una sede storica con oltre cinquant’anni di vita alle spalle in un centro di aggregazione moderno, dinamico e a misura di giovane. È questo l’ambizioso obiettivo lanciato dalla sezione di Albenga dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare “Antonio e Amedeo Pareto” OdV, che oggi fa un passo importante verso il futuro con il lancio del sondaggio territoriale “Uildm Generazione Inclusiva”.

Il progetto punta a mappare i bisogni reali dei ragazzi e delle ragazze del territorio ingauno tra i 16 e i 25 anni, offrendo loro nuove opportunità di crescita personale, supporto allo studio e inserimento in percorsi di volontariato attivo. Per farlo, l’associazione ha predisposto un questionario telematico rapido e completamente anonimo, raggiungibile direttamente al seguente indirizzo.

“La Uildm di Albenga si rivolge in modo accorato alle famiglie del territorio, ai genitori e ai docenti degli istituti superiori della zona. L’invito è quello di stimolare e supportare i propri ragazzi nella compilazione di questo modulo. Troppo spesso il nostro territorio soffre la mancanza di spazi al chiuso strutturati, dove gli studenti possano trascorrere in sicurezza le ore di pausa scolastica, studiare o socializzare. La nostra associazione vuole rispondere a questa esigenza concreta attrezzando la propria sede di via Roma 66 con posizioni per lo studio, postazioni computer, connessione Wi-Fi e una zona ristoro dove i ragazzi che frequentano le scuole di Albenga possano mangiare e scaldarsi il pranzo al sacco tra le lezioni del mattino e i rientri pomeridiani. Il tutto, sotto la costante vigilanza e supervisione di personale maggiorenne e qualificato”.

“Più che un semplice luogo di aggregazione, la sede diventerà un’officina di cittadinanza attiva basata sui valori della solidarietà reciproca. Qui i ragazzi avranno l’opportunità di crescere e formarsi, offrendo il proprio contributo all’interno dei laboratori di sede, aiutando nella pianificazione degli eventi pubblici e prendendo parte attivamente a tutta la rete di progetti e interventi di solidarietà che l’associazione porta avanti nel comprensorio. Inoltre, l’esperienza di volontariato in Uildm rappresenta oggi un valore aggiunto concreto per il futuro professionale dei giovani. Grazie alle recenti normative (Decreto 31 luglio 2025), lo svolgimento di almeno 60 ore di volontariato certificato all’interno dell’ente dà infatti diritto al riconoscimento di competenze spendibili sia come crediti formativi in ambito scolastico, sia come punteggio spendibile nei concorsi pubblici. La sede si proietta così a diventare anche un fulcro territoriale per l’accoglienza di studenti in percorsi di FSL (Formazione alla Solidarietà e al Lavoro, ex PCTO) e per i futuri bandi di Servizio Civile Universale”.

“In oltre mezzo secolo di attività abbiamo garantito assistenza, mobilità e diritti alle persone con disabilità del nostro territorio. Oggi vogliamo fare un passo in più, aprendo le nostre porte alle nuove generazioni – dichiara il presidente della Uildm di Albenga, Michael Ferrante – Vogliamo che i giovani non siano semplici fruitori passivi di uno spazio, ma i veri protagonisti e progettisti della UILDM di domani. Chiediamo alle famiglie di sostenerci in questa transizione: fate compilare il questionario ai vostri figli. Bastano cinque minuti per aiutarci a costruire un punto di aggregazione sano, inclusivo e stimolante per l’intera comunità di Albenga”.

Il questionario rimarrà attivo nelle prossime settimane. L’associazione invita tutta la cittadinanza a diffondere il link e a partecipare attivamente a questa mappatura dei bisogni giovanili.