La Suerte compie 60 anni, una lunga storia e dal 2002 l’era Pisella: ecco perché è un successo che non finisce mai

Laigueglia. Ci sono locali famosi che danno lustro alla località in cui si trovano e viceversa; situazioni in cui gli anni passano senza che ce ne rendiamo conto; personaggi che, pur essendo al vertice di una piramide con decine di collaboratori, sono riconosciuti come leader indiscussi pur senza far loro ombra.

Un po’ tutto questo viene in mente annunciando un compleanno importante nel mondo del divertimento notturno, quello della Suerte “di Laigueglia” che venerdì 31 luglio celebrerà i sessant’anni e lo farà sotto la guida di Arcangelo Pisella, per tutti ovviamente solo Angelo.

Il primo paragone può essere fatto con la celebre Bussola, a cui andava subito aggiunto “di Sergio Bernardini”, a Marina di Pietrasanta. I luoghi del divertimento notturno (“movida” sarebbe un po’ sminuente) sono decisivi per il turismo, soprattutto per quello dei giovani, la cui importanza è determinante per l’economia di una regione. Ce ne accorgemmo tutti al tempo della mucillagine sull’Adriatico, correva l’anno1989. Mare impraticabile e operatori sull’orlo di una crisi di nervi. Si preannunciava una stagione disastrosa per il turismo, ma presto ci si accorse che i giovani arrivavano esattamente come gli altri anni: chi se ne fregava della mucillagine, loro veniva come sempre per ballare al Cocoricò di Riccione o al Paradiso di Rimini.

Torniamo qui da noi, che la nostra Riviera è anche più bella, e anzi la loro manco dovrebbe chiamarsi Riviera (Carlo Scrivano docet).

Dunque la Suerte nacque come discoteca “dura e pura” nel 1966, anche se fin dagli Anni 50 in quel luogo c’erano tracce di spettacolo persino con Mike Bongiorno. I primi vagiti si sentirono al piano strada, poi si scese verso il mare con la “Terrazza”. Più piani, diversi generi musicali. Chi può dire altrettanto?

Quando arrivò Arcangelo Pisella detto Angelo, e che cosa ricorda di quei tempi?

Risponde: “Il mio esordio fu nel 2002, con un prodotto diverso, che fu noto come ‘Villa Suerte’. Contavano più il format, i dj giusti e il tipo di animazione. La Suerte brilla di luce propria, ma questo non ha impedito di ospitare negli anni grandi nomi della musica internazionale, come si conviene a un club del nostro livello”. Eccoli allora alcuni di questi grandi nomi: Jake La Furia, l’ultimo, poi Ben Klock, Enrico Sangiuliano, Fred De Palma, Gabry Ponte, Ghali, Guè, Il Pagante, Olly, Peggy Gou, Purple Disco Machine, Skin.

Altra caratteristica made in La Suerte è la sicurezza. Ancora Pisella: “Da dodici anni abbiamo il ‘sistema Suerte’, tutti lo conoscono, si sono adeguati e anzi lo apprezzano. Controlli rigorosi, metal detector, attenzione che non entrino oggetti che non devono entrare, quando è il caso collaborazione con le forze dell’ordine. Ovviamente abbigliamento adeguato. Oggi chi viene da noi sa di essere al sicuro, lo sono i clienti e le loro famiglie. Certo, l’inconveniente può sempre essere in agguato, ma facciamo il possibile perché cio’ non avvenga”.

Altro aspetto, il divieto di ingresso per i minorenni “anche se – riprende Pisella – la Suerte non si nega a nessuno e allora abbiamo il giovedì per i più giovani, ma non sotto i 16 anni, dalle 14,30 alle 19”.

Altre caratteristiche del locale di Laigueglia: 60 per cento di clienti donne, molti stranieri. Entrambe le categorie sono attratte proprio dalla sicurezza e dal fatto di potersi godere in tranquillità la musica e di poter ballare in relax.

C’è stata anche una Suerte “formato esportazione”. Pisella: “E’ successo con i lunedì alle Rocce di Pinamare e per due volte con il Take Off all’aeroporto di Villanova, un’esperienza incredibile per ballare tutta la notte con dj famosi. Alcuni di quei nomi facevano poi il bis alla Suerte”.

E oggi? Spiega Pisella: “Il nostro percorso è sempre quello, con il format che governa le nostre serate. Ora, in piena estate, siamo aperti dal mercoledì alla domenica”.

Sul passato ha un pensiero per Angelo Marchiano, sul futuro la certezza che il locale avrà sempre il suo appeal.

Come sarà la festa di compleanno di venerdì 31 luglio? Conclude Pisella: “Sarà a inviti dalle 20,30 alle 23,30 e non potrà mancare la torta gigante, poi ovviamente diventerà per tutti e sarà in realtà la parte più importante del nostro compleanno, per l’abbraccio con i nostri clienti vecchi e nuovi”.

Pisella, ed è comprensibile, ha preferito non citare il lungo elenco dei collaboratori che lo hanno accompagnato in questi anni o lo fanno ancora oggi: troppo lungo l’elenco e troppo alto il rischio di dimenticare qualcuno. Un’eccezione ci permettiamo di farla noi per la fida Stella (Stella e basta, tutti la conoscono per nome), sempre un sorriso, un occhio attento, una sicurezza per la Suerte e per Arcangelo Pisella detto Angelo.