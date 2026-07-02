La storia d’Italia passa da Alassio, Balzola conquista la Guida ai Locali Storici: è l’unico baluardo nella provincia di Savona

Alassio. Ci sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, non per pigrizia, ma per custodire la bellezza. Uno di questi è il Caffè Pasticceria Balzola di Alassio, che quest’anno si prende la scena nella 46esima edizione della Guida ai Locali Storici d’Italia.

La prestigiosa pubblicazione, che mappa circa 250 tra caffè, hotel e ristoranti senza tempo, ha scelto per il 2026 un fil rouge dal titolo evocativo: “Tra battaglie e bottiglie”. Un viaggio tra i vini, i liquori e i distillati che hanno letteralmente lasciato un’impronta nella storia e nel costume del nostro Paese.

In questo viaggio il nome “Balzola” occupa un posto d’onore. La guida ripercorre infatti la storia di Pasquale Balzola, storico liquorista della Martini & Rossi, capace di inventare elisir iconici come l’Amaro dei Saraceni e l’Aperitivo Balzola. Una tradizione imprenditoriale che, a distanza di decenni, continua a vivere nel cuore del locale alassino.

Nata come un semplice censimento delle attività associate, negli ultimi anni la guida si è trasformata in un vero e proprio saggio tematico: ha raccontato i caffè del Risorgimento, i ritrovi dei Futuristi e i tavoli dove si faceva la politica nazionale. Quest’anno, il focus è tutto sulle tendenze dei grandi distillati italiani.

Per la famiglia Balzola, questo inserimento ha il sapore di un traguardo storico. Il titolare Carlomaria Balzola commenta così – ai microfoni di IVG – il riconoscimento: “Siamo nel registro dell’associazione da quasi quarant’anni, ma essere scelti per il percorso tematico della guida ha un sapore speciale. È la conferma che la nostra non è semplicemente la cronaca di un’attività commerciale, ma un tassello del patrimonio culturale e della memoria collettiva d’Italia”.

Un riconoscimento che supera i confini di Alassio e diventa motivo di orgoglio per tutta la riviera: “Alle nostre spalle c’è oltre un secolo di tradizione familiare. Essere l’unica realtà di questo tipo in tutta la provincia di Savona ci rende orgogliosi e allo stesso tempo ci carica di una grande responsabilità”.

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Ma custodire il passato, si sa, ha un prezzo. Gestire un monumento vivo non è come gestire una qualsiasi attività moderna, e Balzola non nasconde le difficoltà quotidiane di chi deve fare impresa tra stucchi e legni pregiati: “I locali storici sono magneti culturali – sottolinea -, punti di riferimento che rendono le nostre città uniche e attrattive per il turismo internazionale. Proprio per questo, però, non possono essere lasciati soli: servono bandi strutturati e tutele dedicate. Gestire e mantenere una struttura come la nostra comporta costi, attenzioni e oneri infinitamente superiori rispetto a un normale esercizio commerciale”.

La complessità emerge soprattutto quando si parla di manutenzione e restauro: “Se dobbiamo restaurare una parete o un soffitto, non possiamo chiamare un imbianchino qualunque: servono maestranze specializzate. Da anni l’Associazione Nazionale Locali Storici si batte per il riconoscimento istituzionale di questo valore culturale, ma serve che anche la politica locale e i territori facciano la loro parte”.

La sfida finale si gioca sul ricambio generazionale e sulla trasmissione del sapere, in un mondo in cui la standardizzazione rischia di appiattire l’accoglienza: “Anche la formazione del personale oggi è un nodo fondamentale. Portare avanti un locale storico è un’arte sempre più complessa, che richiede passione e competenze specifiche. Eppure, queste realtà rimangono il cuore pulsante delle nostre città, l’elemento che ci distingue nel mondo. Proteggerle non vuol dire fare sterile nostalgia, ma salvare la nostra identità e continuare a offrirla come un’esperienza unica a chi visita il nostro territorio”, conclude Balzola.