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Eccellenza

La storia d’Italia passa da Alassio, Balzola conquista la Guida ai Locali Storici: è l’unico baluardo nella provincia di Savona

Lo storico locale alassino entra nel percorso tematico della 46esima edizione della prestigiosa pubblicazione, Balzola a IVG: “Orgogliosi. È la conferma che custodiamo un pezzo di memoria d'Italia”

Generico giugno 2026

Alassio. Ci sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, non per pigrizia, ma per custodire la bellezza. Uno di questi è il Caffè Pasticceria Balzola di Alassio, che quest’anno si prende la scena nella 46esima edizione della Guida ai Locali Storici d’Italia. 

La prestigiosa pubblicazione, che mappa circa 250 tra caffè, hotel e ristoranti senza tempo, ha scelto per il 2026 un fil rouge dal titolo evocativo: “Tra battaglie e bottiglie”. Un viaggio tra i vini, i liquori e i distillati che hanno letteralmente lasciato un’impronta nella storia e nel costume del nostro Paese.

In questo viaggio il nome “Balzola” occupa un posto d’onore. La guida ripercorre infatti la storia di Pasquale Balzola, storico liquorista della Martini & Rossi, capace di inventare elisir iconici come l’Amaro dei Saraceni e l’Aperitivo Balzola. Una tradizione imprenditoriale che, a distanza di decenni, continua a vivere nel cuore del locale alassino.

Nata come un semplice censimento delle attività associate, negli ultimi anni la guida si è trasformata in un vero e proprio saggio tematico: ha raccontato i caffè del Risorgimento, i ritrovi dei Futuristi e i tavoli dove si faceva la politica nazionale. Quest’anno, il focus è tutto sulle  tendenze dei grandi distillati italiani.

Generico giugno 2026

Per la famiglia Balzola, questo inserimento ha il sapore di un traguardo storico. Il titolare Carlomaria Balzola commenta così – ai microfoni di IVG – il riconoscimento: “Siamo nel registro dell’associazione da quasi quarant’anni, ma essere scelti per il percorso tematico della guida ha un sapore speciale. È la conferma che la nostra non è semplicemente la cronaca di un’attività commerciale, ma un tassello del patrimonio culturale e della memoria collettiva d’Italia”.

Un riconoscimento che supera i confini di Alassio e diventa motivo di orgoglio per tutta la riviera: “Alle nostre spalle c’è oltre un secolo di tradizione familiare. Essere l’unica realtà di questo tipo in tutta la provincia di Savona ci rende orgogliosi e allo stesso tempo ci carica di una grande responsabilità”.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON CARLOMARIA BALZOLA [2025]

Ma custodire il passato, si sa, ha un prezzo. Gestire un monumento vivo non è come gestire una qualsiasi attività moderna, e Balzola non nasconde le difficoltà quotidiane di chi deve fare impresa tra stucchi e legni pregiati: “I locali storici sono magneti culturali – sottolinea -, punti di riferimento che rendono le nostre città uniche e attrattive per il turismo internazionale. Proprio per questo, però, non possono essere lasciati soli: servono bandi strutturati e tutele dedicate. Gestire e mantenere una struttura come la nostra comporta costi, attenzioni e oneri infinitamente superiori rispetto a un normale esercizio commerciale”.

La complessità emerge soprattutto quando si parla di manutenzione e restauro: “Se dobbiamo restaurare una parete o un soffitto, non possiamo chiamare un imbianchino qualunque: servono maestranze specializzate. Da anni l’Associazione Nazionale Locali Storici si batte per il riconoscimento istituzionale di questo valore culturale, ma serve che anche la politica locale e i territori facciano la loro parte”.

Generico giugno 2026

La sfida finale si gioca sul ricambio generazionale e sulla trasmissione del sapere, in un mondo in cui la standardizzazione rischia di appiattire l’accoglienza: “Anche la formazione del personale oggi è un nodo fondamentale. Portare avanti un locale storico è un’arte sempre più complessa, che richiede passione e competenze specifiche. Eppure, queste realtà rimangono il cuore pulsante delle nostre città, l’elemento che ci distingue nel mondo. Proteggerle non vuol dire fare sterile nostalgia, ma salvare la nostra identità e continuare a offrirla come un’esperienza unica a chi visita il nostro territorio”, conclude Balzola. 

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