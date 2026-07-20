La San Francesco Loano rinforza l’attacco: ufficiale Ernald Sina

La San Francesco Loano aggiunge un nuovo tassello al proprio organico in vista del campionato di Promozione 2026/27, annunciando l’arrivo di Ernald Sina, esterno offensivo classe 2002.

Il nuovo acquisto rossoblù è cresciuto calcisticamente nel vivaio della Sanremese, dove ha mosso i primi passi prima di trasferirsi, nel 2018, al settore giovanile del Torino, esperienza che gli ha permesso di confrontarsi con un contesto professionistico.

Terminata l’avventura in Piemonte, è tornato in Liguria vestendo inizialmente la maglia dell’Atletico Argentina. Successivamente ha trovato continuità con il Taggia, club con il quale ha disputato cinque campionati consecutivi di Eccellenza, maturando un’importante esperienza nella massima categoria regionale.

Con l’arrivo di Ernald Sina, la San Francesco Loano si assicura un giocatore giovane ma già abituato a palcoscenici importanti del calcio ligure, aggiungendo imprevedibilità e profondità al reparto offensivo in vista della nuova stagione.