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Nota ufficiale

La precisazione del Savona sul ripescaggio: “Nuova realtà blinda e unisce totalità diritti sportivi”

Nelle scorse settimane il club ha lavorato per non rischiare di perdere il diritto al ripescaggio, situazione che sarebbe stata valutata anche dagli uffici romani della LND

Olimpic 1971 Vs Savona

Le N.O.I.F. non prevedono una dettagliata casistica ma, stando alla definizione di titolo sportivo e alle implicazioni della fusione su di esso, sembrava logico pensare che non ci fossero rischi per il ripescaggio del Savona a seguito della rinuncia della Voltrese. Tuttavia, pare che la questione sia stata oggetto di attenta valutazione da parte degli organi federali (anche negli uffici LND a Roma) e dello stesso club biancoblù, che ha fatto grande attenzione a svolgere le procedure corrette. La nota pubblicata oggi pare infatti avere l’intento di porre fine al sottobosco di dubbi e indiscrezioni che si stava sviluppando, sebbene non venga citato direttamente il tema ripescaggio. A livello di giovanili, si confermano i campionati regionali e la partecipazione alla Juniores d’Eccellenza.

Il comunicato del Savona

Il futuro del calcio savonese ha una nuova, solida realtà. È ufficiale il perfezionamento della fusione tra il Savona FBC 1907 e il Legino. L’operazione è stata formalmente certificata a livello centrale dagli organi competenti: ogni discorso sul passato cede oggi il passo ai fatti e alla programmazione. Con questa unione, la nuova realtà blinda e unisce la totalità dei diritti sportivi conquistati sul campo dalle due società, sia per quanto riguarda la Prima Squadra sia per l’intero Settore Giovanile. I colori saranno quelli storici sotto i quali difenderemo il valore di questo patrimonio: si confermano pienamente i titoli per le leve che disputeranno i campionati Regionali (leve 2010 e 2012), con la vetrina di prestigio della Juniores d’Eccellenza.
Qualità tecnica e valorizzazione del territorio. Il progetto mette al centro la crescita dei nostri ragazzi. La struttura tecnica a disposizione della società è di primissimo ordine: tutti i primi allenatori sono profili qualificati e in continua formazione. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: formare, far crescere i talenti locali e proiettarli direttamente in Prima Squadra, consolidando la società come il vero punto di riferimento calcistico per l’intera provincia di Savona

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