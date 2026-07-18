La precisazione del Savona sul ripescaggio: “Nuova realtà blinda e unisce totalità diritti sportivi”

Le N.O.I.F. non prevedono una dettagliata casistica ma, stando alla definizione di titolo sportivo e alle implicazioni della fusione su di esso, sembrava logico pensare che non ci fossero rischi per il ripescaggio del Savona a seguito della rinuncia della Voltrese. Tuttavia, pare che la questione sia stata oggetto di attenta valutazione da parte degli organi federali (anche negli uffici LND a Roma) e dello stesso club biancoblù, che ha fatto grande attenzione a svolgere le procedure corrette. La nota pubblicata oggi pare infatti avere l’intento di porre fine al sottobosco di dubbi e indiscrezioni che si stava sviluppando, sebbene non venga citato direttamente il tema ripescaggio. A livello di giovanili, si confermano i campionati regionali e la partecipazione alla Juniores d’Eccellenza.

Il comunicato del Savona

Il futuro del calcio savonese ha una nuova, solida realtà. È ufficiale il perfezionamento della fusione tra il Savona FBC 1907 e il Legino. L’operazione è stata formalmente certificata a livello centrale dagli organi competenti: ogni discorso sul passato cede oggi il passo ai fatti e alla programmazione. Con questa unione, la nuova realtà blinda e unisce la totalità dei diritti sportivi conquistati sul campo dalle due società, sia per quanto riguarda la Prima Squadra sia per l’intero Settore Giovanile. I colori saranno quelli storici sotto i quali difenderemo il valore di questo patrimonio: si confermano pienamente i titoli per le leve che disputeranno i campionati Regionali (leve 2010 e 2012), con la vetrina di prestigio della Juniores d’Eccellenza.

Qualità tecnica e valorizzazione del territorio. Il progetto mette al centro la crescita dei nostri ragazzi. La struttura tecnica a disposizione della società è di primissimo ordine: tutti i primi allenatori sono profili qualificati e in continua formazione. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: formare, far crescere i talenti locali e proiettarli direttamente in Prima Squadra, consolidando la società come il vero punto di riferimento calcistico per l’intera provincia di Savona