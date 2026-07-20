La Lac: “Regione lancia un’app per gestire l’abbattimento della pavoncella, specie rara in Liguria: grave spreco di risorse”

Liguria. “Nel corso della della prossima stagione venatoria, tra il 20 settembre 2026 ed il 20 gennaio 2027, nel territorio della Regione Liguria sarà di nuovo possibile abbattere a fucilate la Pavoncella, un elegante limicolo che frequenta pianure agricole, zone umide e corsi d’acqua. La specie, in quanto rara in Liguria, è stata oggetto di protezione nella nostra regione negli scorsi anni; ma dal prossimo autunno, per effetto della delibera della giunta regionale ligure numero 125 del 16/4/2026 piuttosto che mantenerne lo status di specie non cacciabile, si è deciso di inserirla nuovamente tra quelle abbattibili”. Così in una nota Lega Abolizione Caccia.

“Data la presenza assai sporadica della specie, il ‘carniere’ complessivo per tutta la regione è stato fissato in soli 16 individui totali, pur consentendo una quota teorica di 10 animali a testa per ciascuno dei circa 11.500 cacciatori residenti in Liguria. Si tratta, con tutta evidenza, di una farneticazione contabile e gestionale. Oltretutto il parere obbligatorio Ispra suggeriva di non ammettere la caccia alla specie nel mese di settembre, indicazione ignorata dalla giunta Bucci”.

“Per consentire lo stop tempestivo della caccia alla Pavoncella, una volta raggiunta la quota di 16 individui abbattuti complessivamente in tutta la Liguria, la Regione ha escogitato l’uso di una apposita app per smartphone, denominata ‘Ligurcaccia’. Uno spreco di risorse, a giudizio della Lega Abolizione Caccia, per consentire abbattimenti insostenibili di un animale con presenza rarefatta, solo per poter vantare di aver aggiunto una specie in più da cacciare, sia pure in modo poco più che simbolico”.