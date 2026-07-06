La Diocesi di Savona sbarca su Instagram: il Nuovo Letimbro diventa “social”

Savona. Era il luglio 2009 quando nasceva la pagina Facebook dell’allora mensile Il Letimbro. Ora lo storico social media della Diocesi di Savona-Noli ha rinnovato il nome e il logo diventando così il canale del blog diocesano il Nuovo Letimbro, sorto dalle “ceneri” del giornale chiuso a fine 2024 e ufficialmente online dal 12 marzo. Tuttavia la pagina facebook.com/ilNuovoLetimbro non è più l’unico social media diocesano: ad essa si è affiancato infatti il nuovo profilo Instagram @ilnuovoletimbro.

Fin dalla sua creazione la pagina è sempre stata ed è molto apprezzata dagli utenti. Per averne un quadro più chiaro basta sviscerare qualche numero dalle statistiche dei primi 7 mesi del 2026. Le visualizzazioni (il numero di volte in cui i contenuti, ad esempio video, post e storie, sono stati visti) ammontano a 910.567, con un incremento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Dal 1° gennaio ad oggi i follower (gli account che seguono la pagina) sono stati 272 (+106,1%), in totale (ovvero da quando esiste la pagina) 4920 (56,9% donne e 43,1% uomini), il 32,5% over 65 anni (18,9% donne e 13,6% uomini). In prevalenza sono utenti di Savona (37,4%) e Genova (6,9%), italiani (97,4%), in piccole percentuali residenti in Argentina, Francia, Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Spagna, Perù, Polonia e Svizzera.

I post più popolari sono stati quelli sul mandato ai tre ragazzi recentemente in missione nella Repubblica Centrafricana con don Michele Farina, le notizie delle scomparse di don Piero Giacosa e don Marco Fossile, le interviste del Nuovo Letimbro ai vescovi Mario Vaccari e Davide Carraro alla festa patronale del 18 marzo e a don “Lello” Paltrinieri per i suoi 50 anni di sacerdozio.

Come detto, Facebook non è più il solo social media ufficiale della Diocesi di Savona-Noli. Da qualche giorno è attivo infatti il profilo instagram.com/ilnuovoletimbro, ideato e progettato da Alice Binelli in collaborazione con l’Ufficio Stampa diocesano. “Ho proposto di ampliare la strategia comunicativa perché ritengo importante essere presenti su più piattaforme social per raccontare ‘Tutto il bello della diocesi di Savona-Noli!’, come recita lo slogan del Nuovo Letimbro – spiega la giovane collaboratrice del blog – Questo progetto è stato ed è una sfida stimolante: l’obiettivo è offrire un ulteriore strumento di condivisione per i lettori, i fedeli e la comunità digitale.”