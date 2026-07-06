La Carcarese accontenta Valmati: ecco il 2007 Jonathan Erhahon

Altra novità per il reparto offensivo della Carcarese: mister Valmati potrà contare anche sul giovane classe 2007 Jonathan Erhahon.

Esterno offensivo e punta, ha giocato nel settore giovanile dell’Entella e del Ligorna, per poi passare al Ca de Rissi dove ha affrontato per due stagioni il campionato di Promozione.

“Sono molto felice di questa nuova avventura – commenta Erhahon – Mi hanno parlato molto bene della Carcarese, so di trovare un bel ambiente dove poter crescere”

Dichiara il vicepresidente e diesse Edoardo Gandolfo: “John è un profilo fortemente voluto da mister Valmati, che ha avuto modo di affrontarlo nell’ultima stagione e di apprezzarne le qualità fisiche e tecniche, oltre alla sua spiccata capacità nell’uno contro uno. Fin dai primi contatti ha dimostrato grande entusiasmo e la volontà di mettersi in gioco con i nostri colori, un aspetto che abbiamo particolarmente apprezzato. Come società cerchiamo sempre di seguire e supportare le indicazioni del nostro allenatore, per questo siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a termine questa operazione. Parliamo inoltre di un ragazzo classe 2007, molto giovane e con ampi margini di crescita, sul quale riponiamo grande fiducia per il futuro”.