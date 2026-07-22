IVG Awards, oltre 1000 preferenze in due giorni. E da oggi votare è più facile

Savona. Oltre mille preferenze in due giorni, più di 3000 totali. E’ il balzo in avanti fatto dagli IVG Awards, il contest che affida direttamente ai lettori il compito di scegliere le eccellenze del territorio savonese.

Due le ragioni dello “scatto”. La prima è legata alla categoria “Miglior influencer locale”, aperta lunedì, che si sta rivelando un vero successo: un influencer in particolare (ma per ora non vi sveleremo chi) sta trainando gli Awards con centinaia di voti.

La seconda motivazione è invece legata al meccanismo di candidatura. Fino a lunedì, infatti, per poter esprimere la propria preferenza era necessario seguire la pagina Instagram di IVG. Ora, invece, non è più necessario seguire IVG su Instagram per votare: in questo modo anche i lettori non iscritti a quel social network possono esprimere la propria preferenza.

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver inserito nome cognome e email (o in alternativa aver fatto il login con un vostro profilo social), potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:

Miglior gelateria: scarica il volantino

Miglior bar: scarica il volantino

Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino

Miglior focaccia: scarica il volantino

Miglior pizzeria: scarica il volantino

Miglior ristorante: scarica il volantino

Miglior evento: scarica il volantino

Miglior attrazione culturale: scarica il volantino

Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.

I vincitori del 2020

BAR e PUB

1) Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo

2) La Baracchetta di Savona

3) “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure

4) U Tanun du Café di Toirano

5) Snake Bar di Roccavignale

RISTORANTI

1) Pinolo Barz8 di Finale Ligure

2) Osteria Scotto di Savona

3) Boma di Varazze

4) La Staffa di Roccavignale

5) Hostaria del Viale di Albenga.

STABILIMENTI BALNEARI

1) Bali Beach di Savona

2) Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito

3) Bagni Carla di Pietra Ligure

4) Bagni Torino di Savona

5) Bagni Aurelia di Pietra Ligure

GELATERIE

1) “U Magu” di Pietra Ligure

2) Antico Borgo di Carcare

3) La Baracchetta di Savona

4) Olepetì di Alassio

5) Il Borgo di Millesimo

PIZZERIE

1) Da Nicola di Savona

2) Pizzeria Cuore di Savona

3) Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito

4) “Pizzorante” La Ristoria di Ceriale

Qui le immagini della premiazione.