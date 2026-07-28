IVG Awards, le nuove classifiche: il “fenomeno Pielle” sfiora quota mille voti, Carnevalöa e Locanda Nelli dominano le rispettive categorie

Savona. Non si ferma l’onda degli IVG Awards, il contest con cui i savonesi stanno scegliendo le eccellenze del territorio. Sono ormai più di 6600 le candidature raccolte in 11 differenti categorie, con un aumento esponenziale nelle ultime due settimane.

Se la partita è ancora apertissima (ricordiamo infatti che questa è solo la prima fase, quella delle candidature, e che per ogni categoria sarà sufficiente accedere alla fase finale per inseguire la vittoria), le classifiche iniziano a prendere forma: in alcune categorie infatti i primi classificati stanno provando la fuga, mentre in altre la lotta resta serrata.

Le classifiche provvisorie

Il caso più eclatante continua a essere quello del gattino Pielle, la mascotte della Polizia Locale della Riviera di Ponente, che nella categoria Miglior Influencer Locale ha ormai raggiunto 995 preferenze, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio. Alle sue spalle resta saldamente Sebastiano Gravina / Videociecato con 286 voti, mentre il terzo posto è conteso da Paolo Sarullo (36), Diego Gambaretto – Il Giardiniere Felice (35) e AleMaraSagradvisor / Alessandra Marasco (24).

Tra i ristoranti, invece, è Locanda Nelli a dettare il ritmo. Il locale guida la graduatoria con 160 preferenze, un margine molto ampio rispetto a Coralì di Varazze, secondo con 43 voti. Più staccati A Ciappa di Pietra Ligure (21), Scrap (16), Boma (15), mentre A Spurcacciuna di Savona e Cucco di Finale Ligure condividono la sesta posizione con 10 preferenze.

Anche nella categoria dedicata alle gelaterie il primo posto sembra, almeno per ora, ben saldo. U Magu vola infatti a 148 voti, davanti a Pastorino con 95. Sul gradino più basso del podio provvisorio c’è Cremeria Mavi con 70 preferenze, seguita da Superfrutto (55), Dario (41), Casa del Gelato (29), Lecca Lecca (27) e I Giardini di Marzo (23).

Alla voce “miglior focaccia” è invece Il Fornetto di Loano ad allungare il passo con 112 voti. Alle sue spalle si confermano Casto e Russo di Loano con 49 preferenze, Peisino di Savona con 43 e Zio Pagnotta con 31.

Nel concorso dedicato ai bar si registra invece il primo, vero sorpasso: davanti a tutti c’è infatti ora La Tana del Panda con 63 voti, mentre l’ex capolista Caffeine Corner insegue con 42. Più indietro Bottega del Mugugno (27), Café Toso (26), Caffè dei Pavoni (24), Ironwood (16) e Nuovo Bar Monique (15).

Tra le pizzerie invece la graduatoria per ora è molto compatta. In testa si trova Fior di Grano di Savona con 24 preferenze, ma Il Caminetto tallona con 23. Seguono Barone Rosso di Pietra Ligure (16) e Piccolo Bar di Calice Ligure (14), con margini ancora ridotti che potrebbero cambiare rapidamente gli equilibri.

Nella categoria dedicata agli eventi il Carnevalöa di Loano corre in solitaria con 108 voti. Dietro troviamo Sagralea con 17 preferenze, Lo Sbarco dei Saraceni di Laigueglia con 13, Cairo Medievale con 10 e la Festa dei Gunbi di Toirano con 9.

Tra le attrazioni culturali l’attuale leader è il Nuovo Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure con 77 voti. Seguono il Museo a cielo aperto Gambaretto di Celle Ligure con 23, il Priamar di Savona con 17 e Palazzo Doria di Loano con 10.

Nella categoria riservata alle associazioni di volontariato domina APS Vecchia Loano, che raggiunge 112 preferenze. Alle sue spalle Un Passo alla Volta sale a 37 voti, mentre Uniti per Paolo ETS occupa la terza posizione con 25.

Tra gli stabilimenti balneari resta al comando Bagni Flora di Pietra Ligure con 39 preferenze, davanti al Florida di Loano con 14 e ai Bagni Nilo con 12.

Infine, nella categoria dedicata al Comune più bello della provincia di Savona, in testa al gruppo attualmente c’è Loano, saldamente al comando con 157 voti. L’unica che prova a combatterla è Pietra Ligure con 70 preferenze. Dietro, il vuoto: Laigueglia e Noli condividono il terzo posto con 19 voti ciascuna, seguono Finale Ligure e Albenga, entrambe a 17, mentre Borgio Verezzi è settima con 14 preferenze.

Le votazioni restano aperte e tutte le classifiche sono destinate a evolversi nei prossimi giorni. In diverse categorie i distacchi sono ancora contenuti e basterebbero poche decine di voti per cambiare completamente il podio provvisorio. Sempre ricordando che poi, con la fase finale, si ripartirà tutti da zero.

Il modulo per votare

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver inserito nome cognome e email (o in alternativa aver fatto il login con un vostro profilo social), potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





Gli A4 da stampare e appendere

Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:

Miglior gelateria: scarica il volantino

Miglior bar: scarica il volantino

Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino

Miglior focaccia: scarica il volantino

Miglior pizzeria: scarica il volantino

Miglior ristorante: scarica il volantino

Miglior evento: scarica il volantino

Miglior attrazione culturale: scarica il volantino

Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino

La fase finale

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.