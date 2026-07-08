IVG Awards, la prima classifica provvisoria: U Magu tenta la fuga, i Bagni Flora in solitaria, tra i bar è bagarre

Provincia di Savona. E’ iniziata con grande partecipazione la prima fase degli IVG Awards, il concorso con cui i lettori di IVG stanno indicando quelle che ritengono essere le eccellenze della provincia di Savona nelle diverse categorie in gara. La fase attuale è dedicata alle candidature spontanee: ogni partecipante può suggerire liberamente il nome dell’attività che ritiene meritevole, contribuendo così a delineare la classifica provvisoria.

Le segnalazioni sono già oltre 500 in 9 giorni e, sebbene la raccolta delle candidature sia ancora aperta e le graduatorie siano quindi destinate a cambiare, iniziano a emergere i primi protagonisti. E’ quindi il momento di stilare una prima, provvisoria classifica, partendo dalle categorie in cui le nomination sono aperte da lunedì scorso.

La categoria con il maggior numero di segnalazioni è quella per la Miglior gelateria, dove emerge un nome al comando con 18 preferenze: è U Magu di Pietra Ligure, già vincitore della prima edizione nel 2020. Seguono I Giardini di Marzo di Varazze con 9 voti e, appaiate a quota 8, Superfrutto di Savona, Cremeria Maví di Pietra Ligure e Antico Borgo di Carcare. Più staccate Casa del Gelato di Albenga, Gelateria Leccalecca di Savona e Tentazione di Pietra Ligure.

La categoria più combattuta è invece senza dubbio quella del Miglior bar: attualmente in testa Caffeine Corner di Albenga con 7 segnalazioni, seguito dal Caffè dei Pavoni di Savona con 6 e dal Cafè Toso di Pietra Ligure con 4. Alle loro spalle si trovano, tra gli altri, La Tana del Panda, Tommy’s Cafè, Airone e Il Mondo del Caffè.

La categoria con il risultato più netto, infine, è quella degli stabilimenti balneari. Qui una sola spiaggia ha iniziato il suo cammino verso la vittoria: i Bagni Flora di Pietra Ligure, che hanno raccolto 10 segnalazioni. Dietro, il vuoto: al secondo posto infatti c’è un gruppetto di stabilimenti con due preferenze ciascuno, tra cui Bagni Aurelia, Varavi, Bagni Italia, Bagni Nilo, Bagni Albenga e Rin Tin Beach.

Da lunedì sono state aperte le candidature anche per tre nuove categorie. Troppo presto per stilare classifiche (sono passati sono due giorni), ma nella categoria Miglior pizzeria conduce Fior di Grano di Savona, mentre tra i ristoranti è al momento in testa A Ciappa di Pietra Ligure. Per la miglior focaccia, infine, il maggior numero di segnalazioni è andato a Peisino di Savona.

La raccolta delle candidature prosegue: a fine agosto, al termine di questa prima fase, saranno selezionati i finalisti che accederanno alla votazione decisiva. Qui sotto il modulo per indicare i vostri preferiti. Dopo aver messo “mi piace” sulla nostra pagina Instagram, indicate il vostro nome utente: a quel punto potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





VOLANTINI: Cliccate qui per scaricare gli A4 da stampare e appendere nell’esercizio commerciale per farvi votare

Lunedì prossimo si apriranno le candidature per le categorie successive, e così di seguito fino a fine luglio; nel mese di agosto le votazioni saranno aperte per tutte e 12 le tipologie di attività. Alle sei già aperte si aggiungeranno:

Miglior evento

Miglior attrazione culturale

Miglior associazione di volontariato

Miglior influencer locale

I preferiti di IVG

Comune più bello

I vincitori del 2020

BAR e PUB

1) Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo

2) La Baracchetta di Savona

3) “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure

4) U Tanun du Café di Toirano

5) Snake Bar di Roccavignale

RISTORANTI

1) Pinolo Barz8 di Finale Ligure

2) Osteria Scotto di Savona

3) Boma di Varazze

4) La Staffa di Roccavignale

5) Hostaria del Viale di Albenga.

STABILIMENTI BALNEARI

1) Bali Beach di Savona

2) Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito

3) Bagni Carla di Pietra Ligure

4) Bagni Torino di Savona

5) Bagni Aurelia di Pietra Ligure

GELATERIE

1) “U Magu” di Pietra Ligure

2) Antico Borgo di Carcare

3) La Baracchetta di Savona

4) Olepetì di Alassio

5) Il Borgo di Millesimo

PIZZERIE

1) Da Nicola di Savona

2) Pizzeria Cuore di Savona

3) Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito

4) “Pizzorante” La Ristoria di Ceriale

Qui le immagini della premiazione.