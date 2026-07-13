IVG Awards, la classifica: U Magu e Bagni Flora allungano, Caffeine Corner consolida. Ecco i primi dati per forni, pizzerie, ristoranti

Provincia di Savona. Continuano ad arrivare centinaia di segnalazioni per gli IVG Awards, il concorso con cui i lettori di IVG stanno indicando le eccellenze della provincia di Savona. Rispetto al primo aggiornamento pubblicato nei giorni scorsi, le classifiche iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza, anche se la fase delle candidature è ancora aperta e tutto può cambiare.

Tra i bar, Caffeine Corner di Albenga non solo mantiene la vetta, ma rafforza il proprio vantaggio, salendo a 22 segnalazioni. Alle sue spalle cresce anche Cafè Toso di Pietra Ligure, che supera Caffè dei Pavoni di Savona e conquista il secondo posto provvisorio con 14 preferenze contro le 8 del locale savonese.

Tra le gelaterie si conferma nettamente al comando U Magu di Pietra Ligure, che allunga ulteriormente raggiungendo 47 segnalazioni. Alle sue spalle – ma a considerevole distanza – la lotta è apertissima: Superfrutto di Savona sale a 13 voti, mentre Antico Borgo di Carcare e I Giardini di Marzo di Varazze sono appaiati a quota 12.

Anche tra gli stabilimenti balneari non cambia la leadership: Bagni Flora di Pietra Ligure restano saldamente al primo posto con 26 segnalazioni. Dietro, invece, la situazione è molto equilibrata, con numerosi stabilimenti raccolti in pochi voti di distanza: il secondo posto è condiviso da Bagni Aurelia e Rin Tin Beach di Pietra Ligure (entrambe a quota 5), seguono Varavi di Borgio Verezzi, Bagni Italia e Bagni Nilo di Savona, Bagni Lido Albisola e Mare Hotel, tutte con 4 preferenze.

Dopo una settimana, inoltre, è tempo di pubblica le prime graduatorie provvisorie di altre tre categorie: miglior focaccia, miglior pizzeria e miglior ristorante.

Per la miglior focaccia è Peisino di Savona a guidare la classifica provvisoria con 14 segnalazioni. Al secondo posto sono appaiati Zio Pagnotta di Albenga e il Panificio Jamin-a di Pietra Ligure, entrambi con 7 voti. Seguono Panificio Cassina di Varigotti con 5 preferenze e Casto e Russo di Loano con 4.

Tra le pizzerie guida Fior di Grano di Savona con 10 segnalazioni. Al secondo posto c’è Da Franco di Albenga con 5 voti, seguito da un terzetto composto da Barone Rosso di Pietra Ligure, Pizzeria Vesuvio di Savona e Il Caminetto di Bardino Nuovo, tutti a quota 4. Subito dietro si trova Cuore di Savona, appaiata a Napulè Street Food Pizzeria di Savona con 3 preferenze.

Nella categoria ristoranti, infine, prende il largo A Ciappa di Pietra Ligure, che raccoglie 16 segnalazioni. Alle sue spalle il vuoto: c’è Punta Est di Finale Ligure con 3 voti, mentre condividono il terzo posto a quota 2 Il Pinolo di Finale Ligure, ‘A Darsena di Albenga, Best Sushi di Savona, Scrap di Savona e Locanda Nelli di Pietra Ligure.

Le candidature rimarranno aperte fino a fine agosto. Al termine di questa prima fase saranno individuati i finalisti di ciascuna categoria, che accederanno alla votazione conclusiva nella quale saranno ancora una volta i lettori a decretare i vincitori degli IVG Awards 2026. Ricordiamo quindi che anche chi in questa fase fosse molto staccato dalla vetta ha comunque la possibilità di vincere: basta accedere all’elenco dei finalisti.

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IVG Awards





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Settimana prossima si apriranno le candidature per altre due categorie: “miglior influencer locale” e “i preferiti di IVG”. Tra due settimane, infine, toccherà all’ultima categoria, “Il Comune più bello” (inteso come località più bella della provincia di Savona).

I vincitori del 2020

BAR e PUB

1) Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo

2) La Baracchetta di Savona

3) “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure

4) U Tanun du Café di Toirano

5) Snake Bar di Roccavignale

RISTORANTI

1) Pinolo Barz8 di Finale Ligure

2) Osteria Scotto di Savona

3) Boma di Varazze

4) La Staffa di Roccavignale

5) Hostaria del Viale di Albenga.

STABILIMENTI BALNEARI

1) Bali Beach di Savona

2) Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito

3) Bagni Carla di Pietra Ligure

4) Bagni Torino di Savona

5) Bagni Aurelia di Pietra Ligure

GELATERIE

1) “U Magu” di Pietra Ligure

2) Antico Borgo di Carcare

3) La Baracchetta di Savona

4) Olepetì di Alassio

5) Il Borgo di Millesimo

PIZZERIE

1) Da Nicola di Savona

2) Pizzeria Cuore di Savona

3) Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito

4) “Pizzorante” La Ristoria di Ceriale

Qui le immagini della premiazione.