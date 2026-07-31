IVG Awards: i volantini da stampare e appendere per farti votare

Savona. Si stanno rivelando sempre più un successo gli IVG Awards, il contest con cui i savonesi stanno scegliendo le eccellenze del territorio. Dopo un mese di candidature, sono ormai più di 8000 le candidature raccolte e centinaia i locali candidati in 11 differenti categorie. Una lotta serrata nella quale, per arrivare alla fase finale, sarà necessario classificarsi tra i primi 12 nella propria categoria.

Non semplice, viste quantità e qualità dei partecipanti. Per aiutarvi, abbiamo deciso di predisporre dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i vostri clienti a votarvi. Potete scaricarli qui:

Miglior gelateria: scarica il volantino

Miglior bar: scarica il volantino

Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino

Miglior focaccia: scarica il volantino

Miglior pizzeria: scarica il volantino

Miglior ristorante: scarica il volantino

Miglior evento: scarica il volantino

Miglior attrazione culturale: scarica il volantino

Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino

Il modulo per votare

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver inserito nome cognome e email (o in alternativa aver fatto il login con un vostro profilo social), potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





La classifica

Clicca qui per l’ultima classifica pubblicata. Ricordiamo, però, che la partita rimane apertissima: questa è solo la prima fase, quella delle candidature, e per ogni categoria sarà sufficiente arrivare tra i primi 12 per accedere alla fase finale e inseguire la vittoria.

La fase finale

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.