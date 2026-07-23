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Classifica aggiornata

IVG Awards, effetto Pielle: il gatto della Polizia Locale di Loano supera i 650 voti in tre giorni e mezzo

Tra le gelaterie aumenta il vantaggio di U Magu, sorpasso di Locanda Nelli tra i ristoranti. Loano domina la classifica del Comune più bello

ivg awards classifica 23luglio

Provincia di Savona. Continua a crescere il successo degli IVG Awards, il contest con cui i lettori di IVG stanno scegliendo le eccellenze del territorio. E se nelle categorie storiche la sfida si fa sempre più serrata, la vera sorpresa arriva dalle nuove categorie aperte soltanto lunedì.

A catalizzare l’attenzione è soprattutto Pielle, il gatto della Polizia Locale di Loano, protagonista di un autentico exploit: in appena tre giorni e mezzo ha già raccolto 668 preferenze, scavando un vero e proprio abisso tra sé e qualunque altro candidato di qualunque categoria.

Nelle altre sezioni qualcuno prende il largo mentre altri rimontano oppure rallentano la corsa. Di seguito la situazione aggiornata a oggi, 23 luglio., iniziando con l’aggiornamento delle classifiche già pubblicate.

MIGLIOR GELATERIA. Continua la fuga di U Magu di Pietra Ligure, che sale a 65 voti. Alle sue spalle Superfrutto di Savona con 22 voti e Casa del Gelato di Albenga con 15 voti. Completano le prime posizioni Gelateria Pastorino di Calice Ligure (14), I Giardini di Marzo di Varazze (13) e Cremeria Maví di Pietra Ligure (9).

MIGLIOR BAR. Resta saldamente al comando Caffeine Corner di Albenga con 34 voti, seguito da Caffè dei Pavoni di Savona con 12 e Cafè Toso di Pietra Ligure con 7. Seguono La Tana del Panda (4), The Balance (3) e Fuori dal Comune (3).

MIGLIOR STABILIMENTO BALNEARE. Guida la classifica Bagni Flora di Pietra Ligure con 31 voti, davanti ai Bagni Nilo di Savona con 8. A quota 3 i Bagni Gallo di Varigotti, i Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito e Bagni Delfino di Varazze.

MIGLIOR RISTORANTE. Cambio al vertice: Locanda Nelli di Pietra Ligure, con 62 voti, supera e stacca A Ciappa fermo a quota 20. Seguono Scrap di Savona con 9, Boma di Varazze (4), Best Sushi di Savona (4) e A Spurcacciun-a di Savona (3).

MIGLIOR PIZZERIA. In testa Fior di Grano di Savona con 14 voti, seguito da Barone Rosso di Pietra Ligure con 7 e da Anema e Core di Loano con 4. Più staccate 21/23 (3), Solo Pizza (3) e Napulè Street Food Pizzeria (3).

MIGLIOR FOCACCIA. Primo posto per Peisino di Savona con 21 voti, davanti a Casto e Russo di Loano e Zio Pagnotta di Albenga, entrambi a 12 voti. Seguono Il Fornetto di Loano (9), Panificio Jamin di Pietra Ligure (6) e Cassina (5).

Ci sono poi cinque categorie di cui pubblichiamo per la prima volta la classifica provvisoria: eccole.

MIGLIOR EVENTO. Al comando Carnevaloa con 19 voti, seguito dalla Festa dei Gunbi con 4 e da Cairo Medievale con 3. A quota 3 anche la Notte Bianca di Pietra Ligure.

MIGLIOR ATTRAZIONE CULTURALE. Guida il Museo a cielo aperto Gambaretto di Celle Ligure con 15 voti, davanti al Priamar di Savona con 8 voti, alle Grotte di Toirano con 6 e a Palazzo Doria di Loano con 4.

MIGLIOR ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. In testa APS Vecchia Loano con 24 voti, seguita da Un Passo alla Volta di Albenga con 18 e dalla Fondazione Uniti per Paolo ETS con 9.

MIGLIOR INFLUENCER LOCALE. Qui, come detto, il dominio di Pielle, il gatto della Polizia Locale di Loano, è assoluto, con 668 voti. Alle sue spalle Paolo Sarullo con 20, Alessandra Marasco (Alemarasagradvisor) con 18, quindi Diego Gambaretto (Il Giardiniere Felice) con 13 e Savona da Scoprire con 3.

COMUNE PIU’ BELLO. Comanda Loano con 56 voti, davanti a Pietra Ligure con 17 e Noli con 8. Seguono Finale Ligure, Albenga e Celle Ligure.

Le votazioni proseguono su IVG fino a fine agosto: le classifiche, pertanto, sono naturalmente destinate a cambiare con l’arrivo di nuove preferenze. E per chi fosse attualmente in svantaggio nulla è perduto: basta arrivare tra i primi 10 della propria categoria per accedere alla fase finale, in cui si ripartirà da zero.

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