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#belincheposto

IVG Awards: ecco il modulo per votare le tue eccellenze

La partita delle candidature proseguirà per tutto agosto: basta arrivare tra i primi 12 della propria categoria per accedere alla fase finale

ivg awards vota qui

Savona. Non si ferma l’onda degli IVG Awards, il contest con cui i savonesi stanno scegliendo le eccellenze del territorio. Al 31 luglio sono ormai più di 8000 le candidature raccolte in 11 differenti categorie, e le votazioni arrivano ormai al ritmo di circa 600 al giorno.

La partita, però, è ancora apertissima: questa è solo la prima fase, quella delle candidature, e per ogni categoria sarà sufficiente arrivare tra i primi 12 per accedere alla fase finale e inseguire la vittoria.

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver inserito nome cognome e email (o in alternativa aver fatto il login con un vostro profilo social), potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.


IVG Awards

La classifica

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Gli A4 da stampare e appendere

Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:

Miglior gelateria: scarica il volantino
Miglior bar: scarica il volantino
Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino
Miglior focaccia: scarica il volantino
Miglior pizzeria: scarica il volantino
Miglior ristorante: scarica il volantino
Miglior evento: scarica il volantino
Miglior attrazione culturale: scarica il volantino
Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino

La fase finale

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.

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