IVG Awards: aperte le votazioni per miglior evento, attrazione culturale e associazione

Savona. Oltre 1200 voti in due settimane. Sono partiti con l’acceleratore a tavoletta gli IVG Awards, il contest che affida direttamente ai lettori il compito di scegliere le eccellenze del territorio savonese.

Dopo aver inaugurato la lunga maratona di questa prima fase di candidature con le prime sei categorie (miglior gelateria, miglior bar, miglior stabilimento balneare, miglior focaccia, miglior pizzeria e miglior ristorante: clicca qui per scaricare i volantini da appendere nel tuo esercizio), da oggi è ufficialmente possibile esprimere le proprie preferenze per tre nuove categorie:

Miglior evento (scarica il manifesto da esporre!)

Miglior attrazione culturale (scarica il manifesto da mettere all’ingresso!)

Miglior associazione di volontariato (scarica il manifesto da mettere in sede!)

Qui sotto il modulo in cui potrete indicare i vostri preferiti. Dopo aver messo “mi piace” sulla nostra pagina Instagram, indicate il vostro nome utente: a quel punto potrete compilare i vari campi. Importante: indicate sia il nome che la località.



IVG Awards





Settimana prossima si apriranno le candidature per le altre due categorie: “miglior influencer locale” e “i preferiti di IVG”. Tra due settimane, infine, toccherà all’ultima categoria, “Il Comune più bello” (inteso come località più bella della provincia di Savona).

La prima fase accompagnerà il pubblico di IVG fino alla fine di agosto, trasformando l’estate in una grande occasione di partecipazione e di promozione del territorio. Al termine verranno conteggiate tutte le nomination raccolte e i candidati più segnalati per ciascuna categoria accederanno alla fase finale, in programma nelle prime due settimane di settembre. Per 15 giorni saranno nuovamente i lettori a esprimere la propria preferenza attraverso una votazione aperta, decretando così i vincitori assoluti degli IVG Awards 2026.

I vincitori saranno premiati nel corso di un evento pubblico che si svolgerà a Pietra Ligure nella giornata inaugurale di Dolcissima Pietra, manifestazione che farà da cornice alla consegna dei riconoscimenti. Un’occasione per celebrare le eccellenze scelte direttamente dai lettori e per dare visibilità alle realtà che rappresentano al meglio il territorio savonese.

I vincitori del 2020

BAR e PUB

1) Buffet della Stazione di S. Giuseppe di Cairo

2) La Baracchetta di Savona

3) “U Bar de S.Ermo” a Vado Ligure

4) U Tanun du Café di Toirano

5) Snake Bar di Roccavignale

RISTORANTI

1) Pinolo Barz8 di Finale Ligure

2) Osteria Scotto di Savona

3) Boma di Varazze

4) La Staffa di Roccavignale

5) Hostaria del Viale di Albenga.

STABILIMENTI BALNEARI

1) Bali Beach di Savona

2) Bagni Sole Mare di Borghetto Santo Spirito

3) Bagni Carla di Pietra Ligure

4) Bagni Torino di Savona

5) Bagni Aurelia di Pietra Ligure

GELATERIE

1) “U Magu” di Pietra Ligure

2) Antico Borgo di Carcare

3) La Baracchetta di Savona

4) Olepetì di Alassio

5) Il Borgo di Millesimo

PIZZERIE

1) Da Nicola di Savona

2) Pizzeria Cuore di Savona

3) Pat Pizza di Borghetto Santo Spirito

4) “Pizzorante” La Ristoria di Ceriale

Qui le immagini della premiazione.