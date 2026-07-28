Irregolare causa incidente con feriti e scappa: sarà rimpatriato in Tunisia

Savona. Causa un incidente con feriti e fugge: un trentatreenne di nazionalità tunisina, a seguito del sinistro e della successiva omissione di soccorso, è stato rintracciato e accompagnato dagli agenti della Polizia locale di Savona in Questura per approfondimenti sulla sua posizione in merito alla regolarità del soggiorno in Italia.

I poliziotti dell’Ufficio Immigrazione hanno accertato la sua condizione di irregolarità in quanto pregiudicato e già destinatario di un’espulsione emessa dal Tribunale di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali, quale misura sostitutiva di un residuo di pena detentiva da scontare.

Durante le verifiche, l’uomo, al fine di sottrarsi all’esecuzione dell’espulsione, si è scagliato contro gli agenti che lo stavano vigilando, cercando anche di ingoiare un accendino e distruggendo numerosi oggetti presenti nell’ufficio di Polizia, tanto da costringerli ad arrestarlo per resistenza a Pubblico ufficiale e denunciarlo per violenza, minaccia e danneggiamento.

Per tali fatti, al termine dell’attività il cittadino tunisino è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, al termine della direttissima, ha concesso il nulla osta all’espulsione.

In esecuzione di tali disposizioni lo straniero irregolare è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpari di Milano, in attesa del volo per la Tunisia.

Continua l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona, volta ad allontanare dalla provincia soggetti extracomunitari non in regola con le norme sul permesso di soggiorno, quindi non legittimati a permanere sul territorio nazionale.

La Questura, in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e con le Polizie Locali, sta intensificando ulteriormente l’attività di rintraccio di soggetti che in base al loro status di irregolari possano essere espulsi con accompagnamento diretto alla frontiera o portati nei CPR.