Intervento in somma urgenza per il ripristino della carreggiata stradale sulla provinciale Sp17

Finale Ligure/Calice/Rialto. A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nei mesi precedenti, nel Comune di Rialto, a valle della S.P. n. 17 “Finale Ligure (Borgo)–Calice–Rialto”, in prossimità del km 5+350, si è registrato uno svuotamento del materiale di riempimento a tergo del muro di sottoscarpa, causato da fenomeni erosivi al piede della struttura.

La Provincia ha pertanto attivato le procedure di emergenza previste dalla normativa per i casi di somma urgenza, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla tutela della pubblica e privata incolumità. Il fenomeno erosivo è stato generato dall’azione del Rio Fungallo, che nel tempo ha determinato lo scalzamento di un sistema di muri sovrapposti (articolati su due ordini per un’altezza complessiva di circa 6 metri dal piano viabile), costituenti il salto di fondo in corrispondenza dell’attraversamento stradale.

In via precauzionale è stata istituita la regolazione del traffico a senso unico alternato, mediante impianto semaforico. All’esito del monitoraggio e dei più recenti sopralluoghi è stata accertata una situazione di instabilità, che ha reso necessario individuare gli interventi indispensabili per il ripristino e la messa in sicurezza della sottomurazione del muro di sostegno. In particolare, l’intervento prevede: il ripristino dell’arginatura scalzata mediante rifacimento con massi ciclopici; la sottomurazione dei muri interessati dai fenomeni erosivi; il placcaggio del muro superiore a gravità.

Le opere individuate sono finalizzate alla bonifica del dissesto in atto, alla mitigazione del rischio residuo e al ripristino delle condizioni di transito in sicurezza; tali valutazioni dovranno essere confermate dai successivi approfondimenti geologici di dettaglio e dalla conseguente progettazione esecutiva. L’importo complessivo dell’intervento, comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione e delle spese tecniche, è stimato in euro 215.000,00, attualmente in fase di puntuale verifica.