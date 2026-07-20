Interporto VIO di Vado, nominato il nuovo consiglio di amministrazione: Pierangelo Olivieri presidente

Provincia. È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Vado I.O. Spa (VIO), l’interporto di Vado Ligure attualmente controllato dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e da Autostrada dei Fiori.

Alla presidenza è stato nominato Pierangelo Olivieri.

Il consiglio di amministrazione è composto inoltre da Francesco Legario, nato a Savona nel 1974 e residente a Carcare; Giambattista Petrella, nato a Roma nel 1974 e residente a Savona; Antonella Lagorio, nata e residente a Imperia nel 1961; e Alessandro Gandolfo, nato a Torino nel 1976 e residente a Milano.

Il nuovo organo amministrativo guiderà quindi VIO per il prossimo mandato, con scadenza fissata al 31 dicembre 2028.