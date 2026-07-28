“Insieme per Carcare”: “Tari in aumento ma l’amministrazione non è in grado di spiegare il motivo”

Carcare. “La gestione del tributo comunale TARI quest’anno a Carcare ha riservato più di una sorpresa. La prima per i consiglieri comunali che delibereranno le tariffe dopo che le bollette sono già arrivate nelle case dei cittadini. La seconda perché nessuno ha preventivamente avvisato i cittadini che alle due rate arrivate nelle case dei carcaresi nelle settimane scorse seguirà una terza rata di saldo e conguaglio che determinerà un consistente aumento”.

Il gruppo di opposizione “Insieme per Carcare” interviene sul tributo dei rifiuto e prosegue: “La TARI a Carcare aumenta del 6% mentre negli altri comuni il rincaro si assesta su percentuali di molto inferiori, in alcuni casi del solo 1%. Tuttavia il nostro è l’unico comune dove gli amministratori attribuiscono l’aumento ad ARERA ed altri cavilli burocratici ma non ad altri fattori prettamente locali. Sicuramente qualcosa non sta funzionando nella gestione dei servizi territoriali, per alcuni dei quali l’ente sta pagando più di prima, ma anche in Commissione Consiliare non ci hanno fatto sapere.

Infatti nell’incontro di questa mattina, 28 luglio, alle specifiche domande le risposte sono state superficiali”.

“Ricordiamo che l’accordo con SAT prevedeva un congelamento di tariffe e sistema di raccolta per 3 anni sino al 2027 quando il tributo sarà trasferito dai Comuni alla macro-municipalizzata. Se l’aumento è arrivato prima ed in così alta percentuale, rispetto come già detto ad altri enti come il nostro, è evidente che in Comune a Carcare hanno sottovalutato qualche costo dei servizi – concludono i consiglieri di minoranza – Il nostro gruppo consiliare si dissocia da questo tipo di gestione, e deprechiamo l’atteggiamento della Giunta comunale sempre pronta a non prendersi responsabilità proprie”.