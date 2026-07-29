Inclusione scolastica: la Provincia di Savona anticipa le risorse per l’assistenza agli alunni con disabilità

Savona. Nel solco dell’impegno assunto in occasione del tavolo di confronto dedicato al servizio di assistenza scolastica per gli alunni con disabilità residenti in provincia e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, avviato lo scorso anno con i Dirigenti scolastici savonesi, prosegue l’attenzione dell’Ente in merito alla tempistica delle erogazioni, elemento fondamentale per consentire agli istituti di avviare per tempo le procedure contrattuali necessarie. Anche per l’anno scolastico 2026/2027, il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse è previsto entro la fine dell’anno solare.
Tale tempistica ha reso necessario procedere a una stima preventiva dei contributi da destinare alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del numero degli alunni con disabilità residenti già comunicati nel corso dell’anno (pari a 233) e dell’entità del finanziamento assegnato nell’anno precedente (€591.000).
La principale novità per l’anno in corso riguarda la possibilità, da parte della Provincia di Savona, di anticipare già nel mese di settembre un primo acconto alle istituzioni scolastiche, mediante l’utilizzo delle economie vincolate disponibili. Una scelta che consentirà alle scuole di attivare tempestivamente il servizio di assistenza, assicurando continuità e riducendo le criticità legate ai tempi di assegnazione delle risorse ministeriali. Un secondo acconto potrà essere liquidato nel mese di febbraio 2027, previa rendicontazione delle attività svolte nel periodo settembre–dicembre 2026, mentre il conguaglio finale è previsto entro giugno 2027.
L’iniziativa conferma l’impegno concreto della Provincia di Savona nel garantire, per quanto possibile, continuità organizzativa e di programmazione a supporto dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio.