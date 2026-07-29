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Pericolo

Incidente sull’Aurelia ad Albissola Marina, scontro tra auto e scooter: traffico in tilt

Ferito un motociclista

Generico luglio 2026
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Albissola Marina. Brutto incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 29 luglio, ad Albissola Marina, dove una moto e un’auto si sono scontrate lungo la via Aurelia, all’altezza dei Soleluna.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vettura proveniva da piazza Rossello e si stava immettendo sull’Aurelia in direzione Albisola Superiore. In quel momento sopraggiungeva lo scooter, che procedeva verso Savona, e i due mezzi si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato il centauro, che ha riportato la frattura di un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità, insieme ai soccorritori della Croce Oro Mare di Albissola.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell’incidente, il motociclista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

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