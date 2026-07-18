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Scontro

Incidente sulla Sp49 a Sassello, scontro auto-moto: un ferito in elicottero al Santa Corona

E' successo alle 16 di oggi pomeriggio

grifo

Agg. ore 18.15. Ad avere la peggio è stato il motociclista. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso, con l’elicottero, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sassello. Incidente sulla sp49 a Sassello: è successo oggi pomeriggio intorno alle 16.

Secondo quanto riferito, a rimanere coinvolti nel sinistro sono stati un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza delle Croce Rossa di Sassello, i carabinieri ed è stato anche richiesto l’elicottero.

Ancora non si conoscono le condizioni della persona rimasta ferita.

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