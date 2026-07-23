Incidente sulla provinciale Ceriale-Cisano, Boscaglia: “Serve subito la rotatoria, aspettiamo una tragedia prima di intervenire?”

Albenga. “Questa mattina si è verificato l’ennesimo incidente stradale sulla Strada Provinciale Ceriale–Cisano, all’altezza dell’intersezione con la strada comunale di Prato Grande, di fronte all’ingresso delle Caserme. Oltre ai gravi danni ai veicoli coinvolti, sono rimaste ferite una mamma e una bambina”. Così Manlio Boscaglia, ex assessore del Comune di Albenga e già comandante della polizia locale ingauna.

“Si tratta di un tratto particolarmente pericoloso, caratterizzato da una doppia curva a ‘S’ e dall’intersezione, a monte, con la strada delle Campore e, a mare, con la strada di Prato Grande. Una criticità nota da anni e più volte segnalata – ricorda -. Da tempo si parla della necessità di realizzare una rotatoria in questo punto per eliminare una situazione di pericolo che continua purtroppo a manifestarsi con frequenti incidenti. Nel corso degli anni si sono susseguiti numerosi incontri con gli amministratori competenti, ma ad oggi non si è ancora giunti a una soluzione concreta”.

“La domanda è inevitabile: si dovrà attendere una tragedia prima di intervenire? Per questo motivo rivolgo un appello all’Amministrazione Comunale di Albenga affinché si faccia promotrice, con determinazione, di un confronto con la Provincia di Savona, proprietaria della strada, per individuare e realizzare nel più breve tempo possibile un intervento risolutivo. La tutela della sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta, al di sopra di qualsiasi altra valutazione. Ogni giorno centinaia di persone percorrono questo tratto di strada e hanno il diritto di farlo in condizioni di sicurezza. Non è più il tempo delle promesse: è il momento di passare ai fatti”, conclude Boscaglia.