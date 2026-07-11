Alassio. E’ Matteo Recupero di 39 anni la vittima dell’incidente mortale avvenuto questa mattina in viale Hanbury ad Alassio.

Da sempre impegnato nel settore della ristorazione (nel corso degli anni ha lavorato in diversi locali alassini, da Spotti a La Mangiatoia ai Bagni Minerva), Matteo era sposato con Ottavia Pio ed era padre di due bimbe rispettivamente di 12 e 5 anni.

Considerato un gran lavoratore e “un ragazzo meraviglioso, dedito alla famiglia”, la notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in tutta la città del Muretto, creando sgomento e profondo dolore tra quanti lo conoscevano e apprezzavano le sue grandi qualità umane.

Secondo quanto ricostruito, Matteo stava viaggiando in sella al suo scooter insieme ad un’altra persona. Giunto all’altezza della “Osteria I Matetti”, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbandando a destra e andando a sbattere contro alcuni vasi di fiori posti a bordo strada. Nell’impatto, il casco sarebbe volato via.

Attualmente la salma è sotto sequestro da parte della magistratura (l’indagine è in capo al Pm di turno, Giovanni Battista Ferro) che sta valutando se sottoporla ad autopsia o meno.