Incidente in A10, chiuso il tratto tra Albenga e Borghetto in direzione Genova

Savona. Anche alla luce dell’annunciata allerta meteo gialla, molti turisti e vacanzieri hanno deciso di anticipare il rientro nelle città del nord già dalla prima mattina di oggi.

Ciò, ovviamente, ha avuto ripercussioni sulla viabilità ordinaria, per la quale già da ieri era stato previsto un “bollino rosso”.

In A10, un incidente avvenuto all’altezza di Boissano intorno alle 11.30 ha causato la chiusura del tratto compreso tra Albenga e Borghetto Santo Spirito verso Genova e 5 chilometri di coda fino a Pietra Ligure.

Un altro incidente più a ponente ha causato un chilometro di coda tra Andora e Albenga, sempre verso il capoluogo ligure.