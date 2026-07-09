  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Incidente in A10: camion ribaltato, un ferito e tratto chiuso

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 20, e intorno alle 11 la coda era di 2 chilometri, con non poche difficoltà per i vigili del fuoco e i soccorsi ad arrivare sul posto

camion ribaltato svincolo a10 autostrada6
Foto d'archivio

Liguria. Un camion si è ribaltato questa mattina in A10, tra i caselli di Arenzano e Pra’ in direzione Genova, e il tratto è completamente bloccato.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 20, e intorno alle 11 la coda era di 2 chilometri, con non poche difficoltà per i vigili del fuoco e i soccorsi ad arrivare sul posto. Una persona è rimasta ferita ed erano presenti sia l’automedica sia le ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa di Arenzano.

L’entrata consigliata verso Genova era Pra’, l’uscita provenendo da Ventimiglia Arenzano. Sul posto anche il personale di Autostrade.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.