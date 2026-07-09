Incidente in A10: camion ribaltato, un ferito e tratto chiuso

Liguria. Un camion si è ribaltato questa mattina in A10, tra i caselli di Arenzano e Pra’ in direzione Genova, e il tratto è completamente bloccato.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 20, e intorno alle 11 la coda era di 2 chilometri, con non poche difficoltà per i vigili del fuoco e i soccorsi ad arrivare sul posto. Una persona è rimasta ferita ed erano presenti sia l’automedica sia le ambulanze della Croce Verde Praese e della Croce Rossa di Arenzano.

L’entrata consigliata verso Genova era Pra’, l’uscita provenendo da Ventimiglia Arenzano. Sul posto anche il personale di Autostrade.