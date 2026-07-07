Incidente in 10 tra Albenga e Borghetto, fino a 6km di coda verso Genova

Borghetto Santo Spirito. Ha provocato una coda di circa 4 chilometri l’incidente avvenuto intorno alle 13.30 di oggi sulla A10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un mezzo pesante (un ragazzo di circa 30 anni di origine pakistana) avrebbe accusato un malore mentre era alla guida, andando poi a sbattere contro il guard-rail laterale.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Ceriale, oltre ai vigili del fuoco di Albenga e alla Polstrada.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul caso, il conducente è stato trasferito in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.