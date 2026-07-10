Incidente durante il campo scout a Sassello: 14enne ricoverato al Gaslini, non è in pericolo di vita

Sassello. Non è in pericolo di vita il 14enne che questa notte, 10 luglio, è caduto durante una gita con il suo gruppo scout in località Rostiolo, nei boschi di Sassello, in provincia di Savona.
Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Urbe e l’automedica del 118.
Il giovane è stato recuperato con la barella e stabilizzato dai militi. Poi successivamente, grazie all’elisoccorso Grifo, trasportato al pronto soccorso, in codice rosso, dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove si trova tutt’ora ricoverato.