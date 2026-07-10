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Incidente durante il campo scout a Sassello: 14enne ricoverato al Gaslini, non è in pericolo di vita

Trasportato con l'elisoccorso Grifo

gaslini nuova vetrata

Sassello. Non è in pericolo di vita il 14enne che questa notte, 10 luglio, è caduto durante una gita con il suo gruppo scout in località Rostiolo, nei boschi di Sassello, in provincia di Savona.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Urbe e l’automedica del 118.

Il giovane è stato recuperato con la barella e stabilizzato dai militi. Poi successivamente, grazie all’elisoccorso Grifo, trasportato al pronto soccorso, in codice rosso, dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove si trova tutt’ora ricoverato.

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