Incidente a Savona, scontro auto-moto in via Stalingrado: 17enne in codice rosso al Santa Corona

Savona. Soccorsi mobilitati oggi pomeriggio a Savona per un incidente stradale avvenuto in via Stalingrado intorno alle 15.30.

Secondo quanto riferito, nel sinistro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto.

Immediato l’intervento dei soccorsi, sul posto sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Savona e la polizia stradale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica.

Ad avere la peggio un 17enne, che si trovava a bordo del mezzo a due ruote. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona in codice rosso.