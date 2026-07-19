Incendio in un’autorimessa a Spotorno: intervengono vigili del fuoco e Croce Bianca

Spotorno. Un incendio è divampato poco prima delle 15 di pomeriggio all’interno di un’autorimessa in via delle Strette a Spotorno.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona ed i volontari della Croce Bianca di Spotorno.
Il veloce intervento degli operatori ha consentito di avere rapidamente la meglio sulle fiamme.
Dopo aver estinto il rogo, i vigili del fuoco si sono dedicati alle operazioni di smassamento dei materiali contenuti all’interno del box, per evitare una ripresa dell’incendio.
All’interno del garage è stata segnalata la presenza di alcune bombole di gas, perciò è stato necessario creare un perimetro di sicurezza attorno all’immobile.
Non si segnalano feriti.