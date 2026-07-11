Incendio in una baracca nel bosco a Quiliano: vigili del fuoco in azione per oltre due ore

Quiliano. Agg ore 15.45: l’incendio dopo oltre due ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile è stato domato e, al momento, è sotto controllo. Restano ancora non chiare le dinamiche dell’accaduto.

È scattato intorno alle 13 l’allarme per un incendio divampato in una baracca, non lontana da un’abitazione, situata in un’area boschiva in via 25 Aprile, a Quiliano.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Al momento non è infatti chiaro da dove siano scaturite le fiamme né quali siano le cause del rogo.

Sul posto sono al lavoro due squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

In via precauzionale è stata inviata anche un’ambulanza della Croce Rossa di Vado Ligure. La coltre di fumo è visibile anche a diversi chilometri di distanza.