In uscita “Canzoniere di una vita. Dialogo con una donna”: la nuova raccolta della poetessa ingauna Claudia Granato

Albenga. Sta per uscire “Canzoniere di una vita. Dialogo con una donna”, la nuova raccolta di composizioni della poetessa ingauna Claudia Granato, un’opera “potente, capace di scardinare i canoni tradizionali per esplorare i meandri più intimi della psiche umana”.

Il testo si muove in una dimensione stilistica volutamente ibrida, in cui i versi incontrano la prosa senza soluzione di continuità.

A firmare l’emozionante prefazione è lo scrittore Nicolò Pareto, che definisce il lavoro dell’autrice “una silloge delicata eppure cruda, solida e allo stesso modo sognante. Spiegarsi attraverso la propria delicatezza è un atto di coraggio strenuo eppur gentile, un gesto puro e non filtrato in un mondo che spesso va a spegnere e soffocare chi non si uniforma”.

Pareto sottolinea come Claudia Granato “metta a nudo la propria anima senza sotterfugi o armature, offrendo al lettore una panoramica incisiva sui dubbi, le fragilità e la forza d’animo che definiscono la nostra identità”.

La sensibilità e l’urgenza espressiva dell’autrice affondano le radici “in un’eredità letteraria di caratura internazionale. Claudia Granato è infatti legata da una profonda parentela con il celebre poeta spagnolo Miguel Hernández, figura di riferimento della Generazione del ’27. Come Hernández seppe tradurre il dolore, l’amore e la cruda realtà umana con una dignità e una forza lirica immortali, così la Granato raccoglie oggi quel testimone invisibile, declinandolo in una chiave contemporanea, intima e altrettanto viscerale”.

Claudia Granato (1997) vive e lavora in Liguria, muovendosi da sempre tra la passione per la parola scritta e l’impegno nel sociale. Laureata con lode in Metodologie Filosofiche presso l’Università di Genova, si occupa attivamente di didattica inclusiva e collaborativa, ricoprendo oggi il ruolo di responsabile del Progetto Didattico Educativo per il doposcuola di Albenga. Già vincitrice del prestigioso titolo di Miglior autrice ligure under 30 al Premio “Ossi di Seppia”, e reduce dal successo della raccolta “Voce dell’Imperfezione” (Editore Pagine Roma, 2025), la Granato si conferma con questa nuova opera una delle voci più mature, lucide e autentiche della nuova poesia italiana.