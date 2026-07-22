Savona. Entrano in servizio in Liguria 116 tra marescialli e carabinieri. La cerimonia di presentazione si è svolta martedì pomeriggio nella caserma Vittorio Veneto, sede del Comando regionale, alla presenza del generale Claudio Lunardo, dei comandanti provinciali, del presidente della Regione Marco Bucci, della presidente della Corte d’Appello Elisabetta Vidali e della prefetta di Genova, Cinzia Torraco.

I 28 marescialli, 18 uomini e 10 donne, arrivano ai reparti dopo aver frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, mentre gli 88 carabinieri – 66 uomini e 22 donne – sono stati destinati alle articolazioni territoriali dopo avere frequentato il 144° corso nelle Scuole di formazione dell’Arma.

Il personale ha già prestato servizio nei vari comandi stazione di tutta la Liguria e ha conseguito varie specializzazioni durante la frequenza dei corsi, tra cui l’abilitazione alla guida sicura di emergenza e il corso BLSD per l’utilizzo del defibrillatore.

I militari assegnati, opportunamente affiancati da quelli con maggiore esperienza di servizio, andranno a potenziare e migliorare la presenza dell’Arma per un più efficiente controllo del territorio. Delle nuove forze, 14 marescialli e 42 carabinieri sono stati destinati a Genova, 5 marescialli e 21 carabinieri a Savona, 5 marescialli e 11 carabinieri e Imperia, 4 marescialli e 14 carabinieri alla Spezia.