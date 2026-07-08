Il varazzino Andrea Parodi convocato al raduno selettivo della Nazionale Italiana Under 18 di rugby

Varazze. Il giovane varazzino Andrea Parodi è stato convocato al raduno selettivo della Nazionale Italiana Under 18 di rugby.

“Un traguardo importante, conquistato con impegno, sacrificio, passione e tanta voglia di migliorarsi ogni giorno. – così il sindaco Luigi Pierfederici che aggiunge – Dietro una convocazione come questa ci sono anni di allenamenti, rinunce e dedizione, ed è bello vedere un giovane varazzino raccogliere i frutti del proprio lavoro”.

Andrea Parodi, grande passione per il rugby si prepara per questa esperienza sportiva importante.

“Un esempio positivo per tanti ragazzi che, come lui, inseguono i propri sogni attraverso lo sport” conclude il primo cittadino facendogli un grande “in bocca al lupo”.