Il Vado rinforza le fasce: dalla Virtus Entella arrivano Saiani e Tiana

Due volti nuovi in casa Vado. Arrivano Filippo Saiani e Leonardo Tiana. I rossoblù rinforzano così le fasce: il primo è un terzino sinistro, il secondo un esterno destro.

Saiani, classe 2005, ha già esperienza in Serie C, avendo giocato nelle ultime due stagioni con la Virtus Verona. Tiana, di un anno più giovane, invece ha vestito la maglia del Ligorna con mister Pastorino nella scorsa Serie D.

Entrambi arrivano dalla Virtus Entella. Saiani è stato preso in prestito, Tiana invece arriva a titolo definitivo.

Il comunicato

Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l’arrivo di Filippo Saiani e Leonardo Tiana, entrambi provenienti dalla Virtus Entella con la formula del prestito temporaneo il primo e a titolo definitivo il secondo.

Filippo, terzino sinistro classe 2005, è reduce dall’esperienza con la maglia della Virtus Verona nel girone A di Serie C, club con il quale ha collezionato 28 presenze nelle ultime due stagioni. Cresciuto nel settore giovanile della Spal , è stato acquistato dalla Virtus Entella nella stagione 2024/2025.

Leonardo, esterno destro a tutta fascia cresciuto nelle giovanili della Virtus Entella, nella passata stagione ha vissuto la sua prima esperienza nel calcio dei grandi, vestendo la maglia del Ligorna nel girone A di Serie D, proprio sotto la guida di mister Matteo Pastorino.

Con il club genovese, il classe 2006 ha raccolto 36 presenze, arricchite da 6 gol e 2 assist.

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