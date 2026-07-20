Il Vado rinforza il centrocampo: ufficiale l’arrivo di Alessandro Di Munno

Il Vado mette a segno un innesto di spessore per il centrocampo. Il club rossoblù ha ufficializzato l’arrivo di Alessandro Di Munno, classe 2000, reduce dall’ultima stagione con la Pro Patria in Serie C.

Nell’annata 2025/26 il centrocampista ha collezionato 30 presenze con la formazione lombarda. Un’altra stagione da protagonista in una categoria che conosce molto bene.

Il suo curriculum parla infatti di oltre 130 presenze in Serie C. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Monza, Vis Pesaro, Pro Sesto, Lecco e Novara, costruendosi un percorso solido nel calcio professionistico.

Cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria, Como e Monza, Di Munno è un giocatore duttile. Può ricoprire più ruoli in mezzo al campo e abbina qualità tecniche, intensità e capacità di inserimento.

Con questo acquisto il Vado aggiunge esperienza, personalità e soluzioni tattiche alla propria mediana. Un rinforzo importante per affrontare al meglio la stagione 2026/27.