Il Savona inizia a lavorare sul campo agli ordini di mister Sarpero

La stagione 2026/2027 del Savona è partita ufficialmente. La squadra biancoblù agli ordini di Sarpero e staff si è ritrovata alle 18:00 al Campo Briano – Santuario per svolgere il primo allenamento della nuova annata, in attesa di conoscere la categoria che disputerà. Nei prossimi giorni, entro il 30 luglio, sono previste delle ufficialità sull’eventuale ripescaggio in Eccellenza.

Insieme alla Prima Squadra, presenti anche diversi ragazzi della Juniores, aggregati per la preparazione.

Prima di iniziare la squadra ha ascoltato in cerchio le parole del presidente Alain Milani, del direttore sportivo Alessio Barone e di mister Carlo Sarpero.

PRIMA SQUADRA

PORTIERI: Agostino, Carai

DIFENSORI: Alpicrovi, Calcagno, Colombo, Lingua, Pili, Sadiku, Schirru

CENTROCAMPISTI: Burchi, Castiglione, Covelli, Croce, Galli, Gnecchi, Silvestri

ATTACCANTI: Campus, Fabbri, Rezi, Rignanese, Sassari, Sogno

AGGREGATI DALLA JUNIORES

PORTIERI: Cicilliot, Cosimo, Superchi

DIFENSORI: Zhao

CENTROCAMPISTI: Lavagna

ATTACCANTI: Barbera, Vozza