Il Savona inizia a lavorare sul campo agli ordini di mister Sarpero

La stagione 2026/2027 del Savona è partita ufficialmente. La squadra biancoblù agli ordini di Sarpero e staff si è ritrovata alle 18:00 al Campo Briano – Santuario per svolgere il primo allenamento della nuova annata, in attesa di conoscere la categoria che disputerà. Nei prossimi giorni, entro il 30 luglio, sono previste delle ufficialità sull’eventuale ripescaggio in Eccellenza.
Insieme alla Prima Squadra, presenti anche diversi ragazzi della Juniores, aggregati per la preparazione.
Prima di iniziare la squadra ha ascoltato in cerchio le parole del presidente Alain Milani, del direttore sportivo Alessio Barone e di mister Carlo Sarpero.
PRIMA SQUADRA
PORTIERI: Agostino, Carai
DIFENSORI: Alpicrovi, Calcagno, Colombo, Lingua, Pili, Sadiku, Schirru
CENTROCAMPISTI: Burchi, Castiglione, Covelli, Croce, Galli, Gnecchi, Silvestri
ATTACCANTI: Campus, Fabbri, Rezi, Rignanese, Sassari, Sogno
AGGREGATI DALLA JUNIORES
PORTIERI: Cicilliot, Cosimo, Superchi
DIFENSORI: Zhao
CENTROCAMPISTI: Lavagna
ATTACCANTI: Barbera, Vozza